Thương tâm: 6 nạn nhân vụ cháy ở TP Thủ Đức có bé 2 tháng tuổi

Đến sáng 30-3, cơ quan chức năng xác định: Vụ cháy tại địa chỉ 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức xảy ra lúc 1 giờ 10 phút vào sáng cùng ngày.



Vụ việc làm cháy hoàn toàn căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60 m2 gồm 5 xe gắn máy và một số vật dụng sinh hoạt.



Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.SANG

Danh tính các nạn nhân được xác định: Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi), anh Lục Kiến Oai (27 tuổi, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan), cháu Thái Nghi (7 tuổi, cháu nội bà Loan) và Cháu Lục Kiến Phong (2 tháng tuổi, cháu ngoại bà Loan).

Vụ cháy còn khiến ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi, chồng bà Loan) bị bỏng độ 2 đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hỉnh Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện quận 2 cũ).

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc ông Tâm ngủ bên ngoài nhà. Khi phát hiện vụ việc, ông Tâm vào cứu người thân nên bị thương.

Cũng theo người dân, do thời tiết nóng nên gần đây ông Tâm hay ngủ võng trước nhà. "Nhà này nghèo mà hiền lắm, nghe tin vụ việc ai cũng đau lòng" - một người dân nói thêm.



Lực lượng chức năng đến chữa cháy, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: T.SANG

Bà Nguyễn Thị Giàu, hàng xóm nạn nhân kể: hơn 2 giờ, gia đình hay vụ việc chạy ra xem thì thấy công an đã phong tỏa. "Đang ngủ thì con tôi gọi dậy bảo nhà bà Loan cháy chết hết rồi, lúc đó tôi hoảng hốt. Trong nhà có một cháu nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi, mọi người nói chỉ ông Tâm may mắn thoát chết do ngủ ngoài nhà" - bà Giàu nói thêm.

Trong sáng cùng ngày, ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc. Đến hơn 8 giờ, hiện trường vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện VKS cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường.