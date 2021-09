Ngày 9-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tìm thấy hai người đàn ông dương tính với COVID-19 trốn khỏi khu cách ly tập trung và đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

Theo đó, các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phát hiện Đặng Thanh T (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) tại khu vực đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa và Nguyễn Trung Ng (39 tuổi, ngụ phường An Hòa) khi đang lang thang tại khu vực ngã tư bồn nước thuộc phường An Bình.



Hai người đàn ông nhiễm COVID-19 bỏ trốn khu cách ly. Ảnh: VH

Lực lượng chức năng đã đưa hai người này đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học Tân Tiến (phường Tân Tiến) trong lúc chờ kết quả xét nghiệm PCR để có hướng xử lý theo quy định.



Trước đó, UBND TP Biên Hòa phát thông báo truy tìm ba người dương tính với COVID-19 trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Cụ thể, Ng và T có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, được bố trí cách ly tập trung tại Trường tiểu học Tân Tiến. Tuy nhiên, đến ngày 2-9 thì cả hai đã trốn khỏi đây.

Ngoài ra, Huỳnh Thị Oanh Thảo (31 tuổi, ngụ phường Tân Phong) có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19 và được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề số 8. Đến ngày 4-9, bệnh nhân này đã trốn khỏi cơ sở cách ly.

Hiện Công an TP Biên Hòa đang phối hợp cùng các ban ngành chức năng tiếp tục truy tìm Thảo để đưa về xử lý theo quy định.