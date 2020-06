Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau cuộc gọi kêu 'cứu em'

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho hay thi thể cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) được tìm thấy tại gần một quán ăn dưới chân cầu An Hải thuộc xã An Hòa Hải, huyện Tuy An vào sáng 21-6. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.



Cháu Đỗ Thị Kim Hân trước khi bị mất tích. Ảnh do gia đình cung cấp.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, thi thể cháu Đỗ Thị Kim Hân được tìm thấy sau khi bị mất tích từ tối 17-6. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên công an đang tiến hành điều tra.

Theo trình báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha cháu Hân), khoảng 19g ngày 17-6, cháu Hân xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Đến khoảng 23g cùng ngày, chị của Hân nhận cuộc điện thoại từ số điện thoại của Hân. Qua điện thoại, chị cháu Hân nghe tiếng của em la “cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của Hân, máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

Cũng theo ông Quang, một bạn gái của Hân cùng đi trong nhóm kể lại chở cháu Hân đến gần nhà rồi để Hân xuống đi bộ. Bấy giờ, có một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón Hân.

Trao đổi với PLO, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, nói sẽ thông tin vụ việc trên trong thời gian sớm nhất.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.