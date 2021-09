Ngày 27-9 Công công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết các đơn vị chức năng đang xác minh một vụ mất trộm tài sản tại Trạm quan trắc môi trường trên sông Ba Lai, thuộc xã Tam Phước, huyện Châu Thành.



Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, qua thực hiện việc kiểm tra hiện trạng các thiết bị tại Trạm quan trắc môi trường đặt trên sông Ba Lai thuộc xã Tam Phước, huyện Châu Thành, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường – Sở TN&MT tỉnh Bến Tre phát hiện việc mất nhiều tài sản là các thiết bị quan trắc có giá trị.



Trạm quan trắc môi trường trên sông. Ảnh: PV

Theo đó vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 23-9, đo­àn kiểm tra đến Trạm quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động tại trạm Tam Phước, kiểm tra thì phát hiện phát hiện ổ khóa tại nhà trạm đã không còn.

Nhiều thiết bị bên trong trạm cũng đã bị mất trộm gồm: 1 bộ thu thập và truyền dẫn dữ liệu; 1 tấm pin năng lượng mặt trời 100w; 1 bộ điều khiển sạc mặt trời 12V/24V tự động; 2 bình ắc quy khô Tia Sáng 12V-50AH… Tổng giá trị tài sản bị mất trộm hàng trăm triệu đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, nhân viên của Trung tâm quan trắc môi trường đã đến Công an xã Tam Phước trình báo. Nhận định tài sản báo mất trộm có giá trị lớn, Công an xã Tam Phước đã báo Công an huyện Châu Thành hỗ trợ điều tra.

Sau khi xảy ra vụ mất trộm, để đảm bảo an toàn cho các thiết bị có giá trị còn lại tại trạm theo Chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm quan trắc môi trường và khuyến nghị của công an huyện, nhân viên trung tâm đã đem cảm biến đo thông số về Trung tâm bảo quản.



Nhiều thiết bị bên trong trạm bị cạy, mất cắp nhiều thiết bị có giá trị. Ảnh: PV

Được biết, các thiết bị tại trạm quan trắc môi trường Tam Phước được dự án AMD tài trợ và đã nghiệm thu thuộc tài sản công nhà nước.

Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết, hầu hết các trạm quan trắc môi trường đều nằm trên sông cách xa bờ hàng chục mét vì vậy không có người trông coi. Toàn bộ hệ thống bên trong trạm quan trắc được vận hành theo nguyên tắc tự động hóa, truyền tính hiệu về trung tâm thông qua mạng viễn thông.

Ngoài vụ mất trộm tài sản công trên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bến Tre xảy ra một số vụ mất trộm tài sản công khác. Điển hình như gần đây tại TP Bến Tre và huyện Châu Thành cũng xảy ra vụ mất trộm nhiều vỉ nắp gang đậy hố thu mặt nước trên nhiều tuyến đường tại TP Bến Tre và tuyến đường tại Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành) đã bị kẻ gian lấy cắp.