Những ngày qua, hàng chục tấm vỉ gang, sắt đậy cống thoát nước trên nhiều tuyến đường ở TP Bến Tre và huyện Châu Thành (Bến Tre) bị đã bị kẻ gian lấy cắp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị TP Bến Tre, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra tình trạng mất cắp các tấm vỉ gang hố thu nước mặt đường tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Theo đó mỗi tấm vỉ gang có giá trị 2,5 triệu đồng.



Các tấm vỉ gang đậy hố thu nước trên đường QL57B đã bị mất. Ảnh: ĐH

Một số đối tượng lợi dụng đêm khuya, đường vắng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản công cộng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên các tuyến đường. Phòng Quản lý đô thị TP Bến Tre đã đề nghị Công an TP, công an các xã, phường hỗ trợ kiểm tra, trích xuất camera theo dõi, truy bắt các đối tượng trộm cắp.

Ngày 5-7, lãnh đạo công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi phát hiện sự việc, công ty đã sớm khắc phục tình trạng này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Tương tự, tại huyện Châu Thành cũng xuất hiện tình trạng nhiều tấm vỉ gang đậy hố thu nước mặt đường trên tuyến QL57B đoạn ngay trước Khu công nghiệp Giao Long đã bị trộm.

Hiện tuyến đường đoạn qua khu vực này nhiều hố thu nước mặt không có nắp đậy, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông vì có đông công nhân và phương tiện giao thông qua lại.

Theo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành, đơn vị đang ghi nhận, thống kê số lượng các tấm vỉ gang đậy hố thu nước mặt đường bị mất cắp, đồng thời sẽ đề xuất sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này.

Ngành chức năng các địa phương mong muốn người dân kịp thời thông tin, tố giác đến công an địa phương khi phát hiện kẻ xấu cố ý lấy cắp các tấm vỉ gang trên đường.