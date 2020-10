Trên đường đi uống thuốc cai nghiện, trộm luôn chó cảnh

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã tạm giữ Lê Văn Toán (36 tuổi, tạm trú tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 5-10, chị LTHN (ngụ khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành) dắt một con chó (loại chó Poodle) ra trước sân nhà để chó đi vệ sinh. Lúc này chị N. xích chó cẩn thận vào gốc cây rồi đi vào nhà. Khoảng 2 phút sau chị N. ra thì không thấy chó đâu. Chị N. đã đến Công an xã trình báo vụ việc.

Đến ngày 12-10, Công an xã Long Đức đã phát hiện người đàn ông nghi vấn có đặc điểm giống với những thông tin thu thập được nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Lê Văn Toán.

Tại công an, Toán khai đi xe máy đến Trung tâm y tế huyện Long Thành để uống cai nghiện ma túy, khi đi ngang qua nhà chị N. thấy con chó đẹp nên đã bắt trộm mang về nuôi tại phòng trọ của Toán.

Công an xã đã lập hồ sơ điều tra ban đầu, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.