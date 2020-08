Triệu tập 18 thanh thiếu niên cầm hung khí rượt nhau ở quận 9

479 mắt camera Chiều 21-7, tại trụ sở Công an quận 9, UBND quận đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm chỉ huy, giám sát camera an ninh trên địa bàn quận. Hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận được quản lý tích hợp trên bản đồ số xác định vị trí gồm 479 mắt camera được bố trí tại các khu vực trọng điểm về ANTT. Tích hợp 168 camera tại hệ thống giám sát đang hoạt động tại công an 13 phường, mua sắm thay thế 25 camera hư hỏng tại 208 camera vị trí phục hồi và đầu tư bổ sung thêm camera tại 64 vị trí trọng yếu. Đây là dự án nhằm giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, truy bắt tội phạm có hiệu quả hơn.