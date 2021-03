Truy tìm 2 kẻ trùm kín mặt vào trói chủ nhà, lục lấy tiền

Sáng 12-3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên truy tìm hai kẻ vào nhà dùng dây trói người lấy tài sản.

Trước đó, sáng 11-3, con bà Đỗ Thị T. (43 tuổi, ngụ xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) trở về nhà phát hiện mẹ mình bị trói, tài sản bị mất trộm nên trình báo công an. Bước đầu, công an xác định bà T. bị mất hơn 5 triệu đồng.

Qua làm việc, bà T. trình báo có hai kẻ mặc đồ kín, che mặt vào nhà dùng dây trói bà. Sau đó, hai kẻ này lục lấy tài sản.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên tập trung truy xét.

“Chúng tôi đang truy xét từng địa phương, rà soát từng ngã ba, ngã tư... để kiểm tra hành trình hướng di chuyển của đối tượng” - Tướng Dũng thông tin.