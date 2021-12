Chiều tối ngày 10-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt, Công an TP.HCM hoàn tất công tác xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải nặng khiến một phụ nữ trọng thương.



Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, xe tải 74C-049.12 loại 11,4 tấn chạy trên Quốc lộ 22 theo hướng từ cầu An Hạ về cầu vượt An Sương.



Người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê nhiều mét trên đường. Ảnh: HT

Khi đến Quốc lộ 1 (ngã tư An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), tài xế cho xe rẽ phải để về hướng Trạm thu phí An Sương thì va chạm với xe máy biển số TP.HCM do 1 phụ nữ trung niên cầm lái.

Va chạm khiến người phụ nữ cùng xe máy bị cuốn vào gầm và bị kéo lê nhiều mét trên đường. Nạn nhân trọng thương được người dân giải cứu, đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường và dưới gầm xe tải.



Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hiện trường tai nạn đã được xử lý xong. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt và cho phong tỏa một làn đường đi qua hiện trường để giải quyết vụ việc. Đến 17 giờ cùng ngày, các phương tiện liên quan mới được di dời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.