Vụ 2 công an ở Sơn Trà hy sinh: Tạm giữ 8 thanh thiếu niên

Sáng 3-4, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đơn vị này đang tạm giữ tám thanh thiếu niên liên quan đến hai chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.



Những thanh thiếu niên này đều ngụ phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), công an đang lấy lời khai để làm rõ hành vi vi phạm của từng người.



Lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 ngày 2-4, nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng chạy xe lạng lách và cướp giật người đi đường, Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi, khống chế.

Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì va chạm giao thông xảy ra. Hai chiến hy sinh là Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn cùng công tác tại Đội CSGT-TT Công an quận Sơn Trà. Một người dân khác bị thương.



Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: HẢI HIẾU

Sau khi xảy ra sự vụ, giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra.