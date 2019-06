Vụ 3 cha con bị truy sát: Nạn nhân kể lại sự việc

Sáng 15-4, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh và Công an TP Tam Kỳ đang tập trung lực lượng truy bắt những người liên quan đến vụ việc ba cha con bị truy sát vào chiều tối 14-6.



Nguyên nhân vụ truy sát xuất phát từ mâu thuẫn với hàng xóm vì ô nhiễm từ việc nuôi heo. Ảnh: TN.

Trong sáng nay, người thân, láng giềng đến chia buồn, cùng gia đình lo hậu sự cho ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Anh Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) bị thương ở mũi cũng đã xuất viện về lo hậu sự cho cha, còn anh Phạm Ngọc Phát (26 tuổi) vẫn đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo anh Cấp, vụ việc xuất phát từ việc khu chuồng trại nuôi heo nhà ông Mười sát nhà anh Cấp gây hôi thối, ảnh hưởng đến gia đình anh Cấp nên xảy ra mâu thuẫn.

“Bên kia ổng nuôi heo mấy năm nay, hôm trước nhậu về tôi có đá cửa tôn nhà ông ấy nói về việc này nhưng ông ấy không nói gì", anh Cấp nói.

Nói về sự việc xảy ra tối qua, anh Cấp cho hay, chiều tối khi hai anh em đang ngồi trong nhà thì có ba người chạy xe thẳng vào nhà đánh. Bị đánh lại nên họ bỏ chạy, vứt lại xe máy

“Sau khi bọn nó chạy mình gọi báo công an, công an chưa tới bọn nó lên đánh một lần nữa. Sau đó, ba tôi đạp xe đi kêu công an viên, trong lúc ngồi chờ, công an chưa tới thì lần thứ ba hắn kéo lên đánh cả ba cha con luôn”, anh Cấp kể lại.



Anh Cấp chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: TN.

Theo anh Cấp, sự việc xảy ra lúc chiều tối, không có ai chứng kiến. Những đối tượng gây án liên tục gọi thêm đồng bọn và mang theo nhiều hung khí.

Cụ thể, lần đầu tiên có ba người đến đánh, lần thứ hai là bảy người, lần thứ ba khoảng 20 người.

Một số người có đến chia buồn cũng gia đình nạn nhân nhận định, có thể do khu vực này vắng vẻ, trời tối nên không ai chứng kiến.

"Sự việc xảy ra quá kinh hoàng nên không ai dám can ngăn”, một người khác nhận định.

Được biết, đến sáng nay lực lượng công an đã làm việc với hai người liên quan. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định mâu thuẫn từ việc vệ sinh, môi trường giữa hai nhà láng giềng”, đại tá Dũng cho hay.