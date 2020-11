Vụ thi thể người trong valy: Truy tìm giám đốc người Hàn Quốc

Công an quận 7, TP.HCM đã ra thông báo truy tìm ông Jeong In Cheol, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc để phục vục công tác điều tra liên quan tới vụ việc thi thể người trong valy.



Chiếc valy chưa thi thể người được tìm thấy trong khu vực nhà vệ sinh. Ảnh: Mạng xã hội

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 7 đang thụ lý điều tra vụ việc giết người xảy ra ngày 27-11 tại đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng.

Qua xác minh, người có liên quan trong vụ án là Jeong In Cheol, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc công ty, nơi làm việc tại căn nhà trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.



Thông báo truy tìm của công an quận 7

Công an cho biết, Jeong In Cheol cư trú tại chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 nhưng đã lẩn trốn nên Công an quận 7 đã ra thông báo gửi đến Công an TP.HCM và công an 24 quận, huyện truy tìm Jeong In Cheol.



Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: TS

Một nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan điều tra tìm thấy nhiều chứng cứ Jeong In Cheol có thể đã gây án, công an cũng thu giữ nhiều hình ảnh cho thấy ông ta đưa nạn nhân về ngôi nhà chơi bằng ô tô, sau đó trở ra một mình cho đến khi phát hiện thi thể.