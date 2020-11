Quận 7: Phong tỏa căn nhà có vụ giết người phân xác

Đến gần 24 giờ ngày 27-11, một nguồn tin xác nhận: Công an đang khám nghiệm một vụ án mạng mà thi thể là nam giới không còn nguyên vẹn trong ngôi nhà 4 tầng tại đường số 3, đoạn gần đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP.HCM.



Người dân đang tụ tập bên ngoài vì nghe thông tin có vụ án mạng, phân xác trong căn nhà 4 tầng. Ảnh: T.SANG

Công an quận 7 cùng các đơn nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa một đoạn đường số 3, quận 7 để điều tra nguyên nhân người dân phát hiện một người tử vong trong nhà.

Theo người dân tại hiện trường, vào khoảng 21 giờ họ phát hiện nhiều mẫu vật tại một số vị trí khác nhau trong ngồi nhà 4 tầng tại đường số 3, đoạn gần đường Nguyễn Thị Thập, quận 7.



Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: T.SANG

Sau đó người dân đã báo cơ quan công an. "Sau khi được báo, công an phường Tân Hưng, Công an quận 7 và sau đó là Công an TP.HCM đã xuống hiện trường và khám nghiệm ngôi nhà" một người dân cho biết.

Theo ghi nhận tại trường, một đoạn đường số 3 được phong tỏa nghiêm ngặt. Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.



Đến 0 giờ 05 phút ngày 28-11, lực lượng chức năng vẫn còn đang làm việc trong căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: T.SANG

Người dân cũng cho biết, khoảng 22 giờ một xe tải thùng chuyên chở thi thể để phục vụ khám nghiệm tử thi đã lui vài ngôi nhà, sau đó công an đem một số bịch và vật dụng lên xe rồi rời đi.

Một nguồn tin của PLO xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cũng tham gia khám nghiệm hiện trường

Theo một nguồn tin, tòa nhà là trụ sở của một công ty người Hàn Quốc.