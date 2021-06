Ngày 10-6, Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thiên Thiên - Huế, cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã tổ chức cứu nạn một tàu gặp nạn trên biển.



Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức kéo tàu cá gặp nạn vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9-6, trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, nhận được thông tin xà lan do anh Trần Văn Thi (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) làm thuyền trưởng xảy ra va chạm với tàu cá TTH 91119 TS do anh Nguyễn Hải (31 tuổi, ở Phú Hậu, TP Huế) làm thuyền trưởng. Lúc này trên tàu cá có 12 thuyền viên.

Sau cú va chạm mạnh tàu cá bị chìm, thuyền viên Trần Trợ (64 tuổi, ở phường Phú Hậu, TP Huế) là thuyền viên trên tàu bị gãy xương quai xanh và chấn thương phần mềm được đưa đi cấp cứu.



Một thuyền viên được đưa đi cấp cứu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động các thuyền viên cùng hai tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Thuận An phối hợp với xà lan nói trên để tổ chức trục vớt, cứu hộ.

Đến khoảng 1 giờ sáng nay, lực lượng cứu nạn đã đưa tàu cá vào bờ.