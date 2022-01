Người dân ngại trình báo Đại diện đội nghiệp vụ Công an quận Bình Tân cho biết nguyên nhân của các vụ trộm xe ba gác một phần do ý thức của người dân chưa cao. “Người dân mua bán xe ba gác phần lớn là không có giấy tờ. Hơn nữa xe ba gác lắp ráp không được phép lưu thông trên các tuyến đường vì không đảm bảo yếu tố an toàn kỹ thuật. Đây là lý do khiến người dân ngại trình báo công an sau khi bị mất trộm” - người này nói. Cũng theo vị cán bộ điều tra này, người sử dụng xe ba gác thường là người dân lao động, ý thức bảo quản tài sản, phòng tránh trộm cắp chưa cao. Khi mất xe thì cho rằng ít có hy vọng tìm lại được nên mua xe mới. Những kẻ trộm thường nhắm vào điều này để gây án. “Người dân cần đề cao cảnh giác, bảo quản tài sản tránh mất mát bởi thời điểm cuối năm các loại tội phạm trộm cắp rất manh động. Trường hợp phát hiện trộm cắp hoặc các dấu hiệu khả nghi cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất” - vị này nói.