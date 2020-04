Xé biên bản, đánh công an vì bị kiểm tra quán cà phê

Liên quan đến vụ một công an bị đánh vào mặt khi cùng đoàn đi kiểm tra một quán cà phê, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Trinh (37 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi, cùng ngụ phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa). Ngày 11-4, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết như trên.



Ông Kiều Văn Thanh tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A

Trước đó hai ngày, đoàn kiểm tra phường Nghĩa Thành đi kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn về phòng chống dịch COVID-19. Khi kiểm tra quán cà phê BK (tổ 4, phường Nghĩa Thành) do bà C. làm chủ thì phát hiện hơn 10 người đang uống cà phê.

Đoàn công tác lập biên bản đối với chủ quán cà phê về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người.

Tuy nhiên, ông Trinh (chồng bà C.) không cho vợ ký vào biên bản mà còn xé rách tờ biên bản. Một cán bộ công an trong đoàn vào ngăn cản thì bị ông Thanh (người cho bà C. thuê nhà) đánh vào mặt.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa hai người về trụ sở Công an TP Gia Nghĩa để làm rõ sự việc.