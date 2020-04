Từ vi phạm Chỉ thị 16, nhiều người bị khởi tố, xét xử

Trong khi cả nước đang phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thì nhiều người trốn cách ly, tấn công lực lượng kiểm tra dịch tễ.



Nhiều kiểu chống đối việc kiểm dịch và các cơ quan chức năng đã không nương tay, nhiều vụ án đã được khởi tố, xét xử được người dân đồng tình…

Tông cảnh sát khi qua chốt kiểm soát COVID

Ngày 10-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã khởi tố Vi Văn Thái (23 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Vi Văn Thái được xác định là người đã điều khiển xe máy tông vào cán bộ Công an phường Đồng Hòa đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, đêm 5-4, Thái chạy xe máy chở một người bạn cùng quê trên đường Đồng Hòa (quận Kiến An). Khi tới chốt phòng, chống dịch COVID-19 của phường Đồng Hòa, tổ công tác đã ra hiệu cho Thái dừng xe kiểm tra thân nhiệt nhưng Thái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, xe của Thái đã tông trúng, làm bị thương ông Phạm Minh Đông (Phó Trưởng Công an phường Đồng Hòa) đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Thái đưa về trụ sở công an phường làm việc và chuyển hồ sơ cho Công an quận Kiến An xử lý. Sau thời gian củng cố hồ sơ, công an đã khởi tố bị can.



Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tam Thành, nơi xảy ra vụ hành hung và bị can Nguyễn Trung Thành (ảnh nhỏ). Ảnh: TN

Cướp xe để trốn cách ly

Cũng trong ngày 10-4, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Tùng (trú xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra tội chống người thi hành công vụ, công nhiên chiếm đoạt và cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 1-4, Tùng điều khiển xe máy đi từ Gia Lai sang TP Kon Tum.

Khi đi ngang qua chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai (TP Kon Tum) thì Tùng bị tổ liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để khai báo y tế, đo thân nhiệt. Tùng đã sử dụng ma túy trước đó nên sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên không chấp hành mà tìm cách bỏ trốn. Việc làm này của Tùng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi đang chờ xe đến chở về nơi cách ly tập trung, phát hiện xe tải đang dừng bên đường để vào làm thủ tục khai báo y tế, Tùng liền leo lên cabin, bật khóa điện rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng TP Kon Tum.

Khi xe chạy được khoảng 200 m thì Tùng bị xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Công an TP Kon Tum đuổi theo, yêu cầu dừng xe. Tùng không thực hiện mà điều khiển xe tông vào lực lượng CSGT rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Tùng đã đánh bị thương một người dân và lấy đi điện thoại của người này.

Đến tối cùng ngày, Tùng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang trốn tại khu vực tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum.

Chủ tịch UBND các tỉnh/thành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch… (Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 7-4)

Hành hung vô cớ nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về tội chống người thi hành công vụ.

Thành là người hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 gây phẫn nộ trong dư luận. Cụ thể, ngày 5-4, tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 thuộc thôn Lộc Ninh (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh), Thành ngồi sau xe máy do Võ Phi Hùng (ngụ xã Tam Thành) chở.

Khi đi ngang qua chốt kiểm dịch, hai thanh niên bất ngờ quay xe trở lại. Sau đó Thành bước xuống xe, lại chỗ chị NTTL (cán bộ chốt kiểm dịch) đang ngồi vứt găng tay xuống đất, dùng bao khẩu trang đánh vào mặt chị L.

Tiếp đến, Thành còn chỉ tay vào mặt một cán bộ khác, định xông vào “ăn thua” với cán bộ này. Tuy nhiên, Hùng kịp thời can ngăn, sau đó cả hai cùng lên xe rời đi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã nhiều lần triệu tập làm việc nhưng chỉ có Hùng đến trình diện, còn Thành đã rời khỏi địa phương.

Sau khi ra thông báo truy tìm, ngày 8-4, Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố bị can đối với Thành về tội chống người thi hành công vụ và truy nã bị can.