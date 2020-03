Chỉ cách ăn uống trị COVID-19 bậy sẽ bị phạt nặng

Theo luật sư Trần Vân Linh, đoàn luật sư TP.HCM: Việc đăng thông tin việc ăn uống một số loại thực phẩm có khả năng ngăn ngừa, thậm chí sẽ trị được COVID-19, có thể gây ra hậu quả gây tâm lý hoang mang lo lắng trong cộng đồng làm cho cơ quan có thẩm quyền mất thời gian, công sức để xác minh hoặc người dân quá tin tưởng vào việc ăn một số loại thực phẩm trị được bệnh nên chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh. Mặc dù một số người đăng những thông tin này về ý thức chủ quan không nhằm mục đích xấu. Chỉ do nhận thức về tác hại của việc sử dụng mạng xã hội còn hạn chế, thích thể hiện mình trên mạng xã hội, thích chia sẻ những vấn đề không rõ thực hư thế nào. Tuy nhiên, hành vi đăng những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố là vi phạm quy định của pháp luật, bởi một người có đầy đủ năng lực hành vi thì có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và buộc phải biết hành vi như vậy là trái pháp luật. Trước một thông tin, một sự việc mà chưa biết đúng, sai thì người đó phải thận trọng, phải tìm hiểu hoặc được sự tư vấn để quyết định có đăng hay không. Do đó việc đưa thông tin không có căn cứ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả do hành vi trái pháp luật đó gây ra để có hình thức xử lý phù hợp, việc đăng tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính. Theo điều 101 về Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử : Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.