Những sai lầm sức khỏe tồi tệ mà người trên 40 tuổi mắc phải

Không uống đủ nước

Không uống đủ nước có thể dẫn đến mất nước, điều này gây hại cho sức khỏe theo nhiều cách. Việc mất nước có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu như tiểu ra máu, đau hoặc rát ở niệu đạo và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, theo Eatthis.



Nước rất cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ảnh: NHẬT LINH

Uống quá nhiều rượu



Ngoài các biến chứng về sức khỏe tâm thần, uống quá nhiều rượu còn có hại cho sức khỏe thể chất. Tiến sĩ Simone, bác sĩ phụ khoa được hội đồng chứng nhận và đồng tác giả của The New Rules of Pregnancy cho biết: “Uống quá nhiều rượu làm tăng nguy cơ ung thư, huyết áp cao, tổn thương gan, loãng xương và giảm khả năng miễn dịch.”

Uống quá nhiều caffeine

Theo Mayo Clinic, lượng caffeine khuyến nghị nên sử dụng mỗi ngày là 400 miligam caffeine (khoảng 4 tách cà phê mỗi ngày cho hầu hết người lớn). Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn như: đau nửa đầu, mất ngủ, căng thẳng, khó chịu, bồn chồn, đi tiểu thường xuyên hoặc không thể kiểm soát việc đi tiểu, khó chịu ở dạ dày, tim đập nhanh hoặc run cơ, theo Eatthis.

Ăn quá nhiều đường

Đường là một trong những gia vị mà nhiều người yêu thích, nhưng khi chúng ta càng lớn tuổi, đường lại là một trong những thực phẩm tồi tệ nhất. Tiến sĩ Simone cho biết: “Đường làm tăng tình trạng viêm và dẫn đến kháng insulin trong cơ thể, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như béo phì, bệnh tim và tiểu đường loại 2, mụn trứng cá và trầm cảm.”



Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như béo phì, bệnh tim và tiểu đường loại 2. Ảnh: NHẬT LINH

Không thiền định



Cuộc sống bận rộn và căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Tiến sĩ Simone giải thích: “Thiền là một phương pháp thực hành cực kỳ dễ dàng có thể giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống và cải thiện tinh thần của chúng ta. Nó cũng thúc đẩy chất lượng giấc ngủ tốt hơn và khuyến khích kiểm soát hơi thở của bạn, giúp đối mặt với những tác nhân gây căng thẳng hàng ngày. Bên cạnh đó, thiền siêu việt cũng có thể làm giảm bệnh tim và làm dịu hệ thống thần kinh của cơ thể."

Cô lập bản thân

Cô lập bản thân có thể có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Tiến sĩ Simone cho biết: “Cô đơn gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và làm tăng hormone căng thẳng, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.”

Không dùng đúng vitamin

Các loại vitamin bạn đã dùng trong những năm còn trẻ có thể không giúp ích cho bạn khi bạn bước vào ngưỡng tuổi 40.

Arielle Levitan, đồng sáng lập Vous Vitamin LLC giải thích: “Phụ nữ trên 40 tuổi có những nhu cầu cụ thể về vitamin mà có thể không đáp ứng được bằng các loại vitamin ngoài kệ. Nhu cầu vitamin của họ thường tập trung vào việc ngăn ngừa loãng xương, bệnh tim và điều trị các triệu chứng mãn kinh và tiền mãn kinh."



Ở độ tuổi 40 nhu cầu vitamin thường tập trung vào việc ngăn ngừa loãng xương, bệnh tim, điều trị chứng mãn kinh và tiền mãn kinh. Ảnh: NHẬT LINH

Uống đúng liều lượng và kết hợp vitamin do bác sĩ kê đơn để có được những lợi ích tốt nhất từ vitamin.



Thiếu ngủ

Theo National Institutes of Health, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau bao gồm sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, chất lượng cuộc sống. Việc ngủ đủ giấc rất quan trọng ở tuổi 40.