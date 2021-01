Thực phẩm nên ăn và tránh cho người bị viêm gan C

Theo Healthline, không có một chế độ ăn uống cụ thể nào để tuân theo nếu bạn bị viêm gan C, nhưng ăn những thực phẩm lành mạnh và cắt bỏ những thực phẩm thiếu nhiều giá trị dinh dưỡng thường là một cách tốt để bắt đầu.

Nếu bạn bị viêm gan C, gan của bạn đang phải đối phó với tình trạng viêm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến xơ gan và giảm chức năng gan. Nói cách khác, gan của bạn đang phải đối phó với rất nhiều thứ. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể cải thiện sức khỏe của gan và thậm chí có thể làm giảm tác động của bệnh viêm gan C.



Trái cây là một lựa chọn tuyệt vời cho người mắc bệnh viên gan C. Ảnh: NHẬT LINH

Những thực phẩm nên bổ sung



Nhận được các chất dinh dưỡng phù hợp là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nó không chỉ hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát cân nặng.

Điều quan trọng là phải giữ cân nặng của bạn ở mức khỏe mạnh, đặc biệt nếu bạn bị viêm gan C. Béo phì hoặc thừa cân có thể dẫn đến nhiễm mỡ gan, một tình trạng do tích tụ mỡ thừa trong gan. Điều này có thể làm cho bệnh viêm gan C khó kiểm soát hơn.

Những người bị viêm gan C cũng có khả năng tăng rủi ro đối với bệnh tiểu đường loại 2, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi lượng đường của bạn .

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ khuyến cáo một chế độ ăn uống cân bằng như sau:

Trái cây và rau quả: Trái cây và rau quả rất giàu chất xơ, folate, vitamin A, vitamin C, vitamin B6, Kali hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó trái cây và rau quả ít calo và chất béo, giúp dễ dàng đạt được cân nặng hợp lý. Điều đó có thể làm giảm nguy cơ mắc cả bệnh gan nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường. Điều này đặc biệt quan trọng vì những tình trạng đó có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương của bệnh viêm gan C

Protein: Thực phẩm chứa protein rất quan trọng. Protein giúp sửa chữa và thay thế các tế bào gan bị tổn thương do viêm gan C. Các lựa chọn tuyệt vời bao gồm: cá, hải sản, thịt gà, quả hạch, trứng, sản phẩm từ đậu nành.

Sản phẩm bơ sữa: Các sản phẩm từ sữa chẳng hạn như sữa, sữa chua và pho mát là nguồn cung cấp protein và canxi dồi dào.

Các loại ngũ cốc: Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ tốt, thúc đẩy chức năng ruột khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngũ cốc nguyên hạt bao gồm: gạo lứt, yến mạch…

Trà xanh: Nghiên cứu đã chỉ ra, các thành phần chứa trong trà xanh mang lại những lợi ích tiềm năng đối với bệnh viêm gan C mãn tính, chẳng hạn như phenolic catechin từ trà xanh. Thói quen uống trà xanh rất hữu ích đối với bệnh viêm gan C.



Trà xanh có những đặc tính có lợi đối với bệnh viêm gan C. Ảnh: NHẬT LINH

Những thực phẩm nên tránh



Giảm lượng muối ăn vào: Loại bỏ các món ăn có nhiều natri là đặc biệt quan trọng. Thức ăn mặn có thể dẫn đến giữ nước, do đó làm tăng huyết áp của bạn. Điều này có thể gây nguy hiểm cho những người bị xơ gan.

Cắt giảm lượng đường: Thức ăn có đường khi ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân. Tăng cân, béo phì ảnh hưởng đến việc gan nhiễm mỡ và tác động xấu đến bệnh viêm gan C.

Hạn chế uống rượu: Tránh uống rượu là một điều bạn có thể làm chậm nguy cơ phát triển bệnh suy gan. Thay vì uống rượu, để khỏe mạnh hãy giữ đủ nước, bằng cách uống nhiều nước để làm chậm sự tiến triển của bệnh và giữ cho gan bạn khỏe mạnh, theo Healthline.