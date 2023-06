Anh Sáu Lèo không còn ra sân chiều thứ Bảy…

(PLO)- Ngày 15-1-2022, các cựu cầu thủ Công an TP.HCM, cựu cầu thủ Tiền Giang và CLB Hữu nghị Sài Gòn lại gặp gỡ nhau ở sân bóng Công an TP.HCM ôn cố tri tân, chung tay giúp đỡ các cựu cầu thủ Sài Gòn vang bóng một thời không may có hoàn cảnh ngặt nghèo.