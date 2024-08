Anh trai vượt ngàn chông gai: Khán giả nghẹn ngào với giá trị tinh thần dành cho ngư dân miền biển 25/08/2024 10:46

Vòng công diễn 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai với chủ đề Tấm khiên đã diễn ra vào tối 24-8 với màn tranh tài của 4 nhà lớn do Bằng Kiều, Cường Seven, Đinh Tiến Đạt, S.T Sơn Thạch làm thủ lĩnh.

Bốn nhà lớn sẽ tham gia hai lần đối kháng vocal (giọng hát) và Performance (trình diễn).

Bất ngờ với anh tài Hồng Sơn và Võ Trần Danh Nhất

Ở phần đối kháng vocal, nhà của Đinh Tiến Đạt (Nhà trẻ) trình trình diễn Thu hoài (st: Hoài Thanh - 14 Casper) và tái hiện lại hình ảnh của các ngư dân, trụ cột của gia đình đối mặt với những con sóng lớn, hiểm nguy ngoài biển khơi để mưu sinh nhưng luôn hướng về gia đình.

Cố gắng chia sẻ về thông điệp ý nghĩa trong Anh trai vượt ngàn chông gai , Đinh Tiến Đạt thở phào nhẹ nhõm vì trước đó anh đã cố gắng kìm nén sự xúc động của mình để hát trọn vẹn cùng với đồng đội trong tiết mục lần này.

Trước đó, nam ca sĩ đã có gia đình này cũng có đôi lần lén gạt nước mắt vì xúc động trước câu chuyện mà anh và các đồng đội muốn gửi gắm đến khán giả.

Tiến Luật cũng xúc động: "Chúng mình muốn gửi lời chúc đến những ai đang bôn ba ngoài biển khơi, dù có sóng lớn, gió dữ đến mức nào thì cũng an toàn quay về với đất liền, về với mái ấm của mình".

Nhà trẻ không chỉ mang đến một màn trình diễn xuất sắc mà còn thông qua đó gởi gắm lời chúc đến những ngư dân và gia đình của họ.

Và như anh MC Anh Tuấn chia sẻ, không phải ngư dân nào ở ngoài kia cũng may mắn được trở về với gia đình sau cơn bão, và điều này cũng giúp khán giả có sự đồng cảm hơn với những người vì bôn ba cuộc sống mà phải đánh bắt xa bờ.

Đối với những người dân làng chài Bình Thuận, đây cũng như là một món quà mà Nhà Trẻ muốn gửi tặng tới các gia đình, hy vọng rằng với những mưu sinh bôn ba ngoài biển khơi, các người chồng, người cha hãy vững tâm và có niềm tin vào cuộc sống.

Tiết mục Là anh đó của nhà Đinh Tiến Đạt

Những hình ảnh xúc động trong tiết mục Thu Hoài

Còn nhà Cá Lớn của Cường Seven mang đến ca khúc "Là anh đó" với thông điệp 'hãy trân trọng những người đang yêu thương".

Cuối cùng nhà Trẻ được 1830 điểm hỏa lực đã giành chiến thắng trước nhà Cá Lớn với 1650 điểm hỏa lực.

Ở phần đối kháng thứ hai, dù vì thiếu nhiều cá nhân có sở trường khác để tạo nên một tiết mục bùng nổ trong mắt khán giả nhưng nhà Mứt Gừng của Bằng Kiều với ca khúc Buông vẫn giành chiến thắng trước tiết mục Anh nhớ mãi của nhà Chín Muồi do S.T Sơn Thạch làm thủ lĩnh.

Tiết mục Anh nhớ mãi (nhạc: Đức Trí, lời: Bằng Kiều) của nhà Chín Muồi

nhà Mứt Gừng của Bằng Kiều với ca khúc Buông (sáng tác: Nguyễn Duy Anh)

Bước vào phần đối kháng trình diễn, nhà Mứt gừng với các thành viên còn lại đã hoá thân thành các kiếm sĩ trong tiết mục Triệu lý do (sáng tác Nguyễn Bảo Trọng - Thiều Bảo Trâm).

Điều khiến các anh tài và khán giả bất ngờ nhất chính là cựu danh thủ Hồng Sơn và Duy Nhất hóa thân thành SOOBIN và Cường Seven (2 anh tài nhà đối thủ).

Lột xác khỏi hình ảnh của danh thủ, ở tiết mục này, cựu danh thủ Hồng Sơn đã hát rap, múa đương đại, mặc bộ trang phục của SOOBIN trong tiết mục solo Giá như mà anh đã thể ở concert đầu tiên.

Màn copy của danh thủ Hồng Sơn và Võ Trần Duy nhất (trái) khiến cho khán giả các anh tài bùng nổ

Còn phía Nguyễn Trần Duy Nhất thì nhuộm tóc xanh, múa võ, chơi đàn, giống Cường Seven đã thể hiện tiết mục solo.

Trước sự tán dương của mọi người, cựu danh thủ Hồng Sơn gửi lời cảm ơn đến SOOBIN người anh thần tượng, ngưỡng mộ trong âm nhạc.

"Anh ghi nhận là mình đã cố gắng hết sức của mình, nhưng vẫn không được 1/10 của em" - cựu danh thủ chia sẻ.

Cảm kích trước hành động của hai đàn anh, SOOBIN Hoàng Sơn và Cường Seven liền chạy lên sân khấu và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thần tượng hoá thân thành bản thân mình.

Đối kháng với Nhà Mứt Gừng, các thành viên của nhà Cá lớn gồm Tự Long, Thanh Duy, SOOBIN Hoàng Sơn, Cường Seven, Jun Phạm hoá thân thành những câu học sinh tinh nghịch thể hiện mashup Đường xa ướt mưa – Đừng qua lối đó mang đến thông điệp tích cực trong việc giáo dục con trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành.

Các anh tài đội Nhà Trẻ gồm Đinh Tiến Đạt, Binz, Hà Lê, Quốc Thiên và Duy Khánh hóa thành những mầm non khi thể hiện ca khúc Trái đất ôm mặt trời (sáng tác: Kai Đinh - Grey D) với thông điệp rằng hãy bảo vệ hoài bảo, ước mơ và mong muốn thể hiện cảm xúc của bản thân.

Đối kháng với Nhà Trẻ trong vòng trình diễn là Nhà Chín Muồi. Mang đến tiết mục Let Me Feel Your Love Tonight (sáng tác: Rhymastic), ST Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát đã có màn vũ lôi cuốn, nóng bỏng với sân khấu nước.

Nghẹn ngào chia tay danh thủ Hồng Sơn, Hà Lê

Trải qua 2 vòng đối kháng, 2 Nhà lớn rơi vào vòng nguy hiểm là Nhà Mứt Gừng và Nhà Trẻ (Nhà Cá Lớn và Nhà Chín Muồi lần lượt giữ vị trí 1,2 trong Công diễn 3).

Khác với công diễn trước đó, thành viên rời khỏi chương trình được các chính anh tài trong nhà bình chọn kín, anh tài có số lượt bình chọn ít nhất sẽ rời khỏi chương trình.

Cuối cùng, anh tài Hồng Sơn và Hà Lê là 2 cái tên nói lời chia tay trong 2 nhà nguy hiểm sau công diễn 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chia tay Anh trai vượt ngàn chông gai, anh tài Hà Lê cho biết được ở đây với tất cả các ‘thầy’, là một trong may mắn của mình.

"Một trong những ước mơ của em từ bé là được đứng chung sân khấu với thần tượng của em. Đây cũng là đặc ân, mà em cũng cho là được ban phước rất nhiều. Khi rời khỏi chương trình, chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với em là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất" - Hà Lê bày tỏ.

Còn cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ biết thổ lộ tình cảm với các anh tài bằng những cái ôm dành cho từng người một.

Tiết lộ việc rời đi của đàn anh, Tiến Luật cho biết đây cũng nằm trong tính toán của danh thủ Hồng Sơn đồng thời để bảo vệ đồng đội trong nhà mình vì anh cảm thấy vui và cũng đủ mệt rồi.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h thứ 7 hằng tuần trên VTV3.