Apec Mandala Wyndham Mũi Né ra sao sau khi ông chủ Nguyễn Đỗ Lăng bị bắt?

(PLO)- Đến nay Sở KH&ĐT Bình Thuận chưa nhận được bất kỳ yêu cầu đề nghị tạm dừng các thủ tục hành chính hay hoãn kế hoạch triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Sở KH&ĐT Bình Thuận vừa có công văn liên quan đến dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 30 dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội được UBND tỉnh chấp thuận còn hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong đó có tám dự án đã đưa vào hoạt động, chiếm tỉ lệ 26,67%; ba dự án đã xây dựng hoàn thành theo giai đoạn và các hạng mục chính, chiếm tỉ lệ 10%; chín dự án có tác động triển khai xây dựng chiếm tỉ lệ 30% và 10 dự án chưa và chậm triển khai xây dựng, chiếm tỉ lệ 33,33%.

Hầu hết các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2005 và 2014.

Đối với các dự án chưa triển khai xây dựng do vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện một số thủ tục liên quan như công tác xác định tính pháp lý về nguồn gốc đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm kê, thu hồi đất khó khăn, kéo dài dẫn đến chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất; quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án, công tác xác định giá đất chậm dẫn đến ảnh hưởng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và cơ quan chức năng chưa thông báo cho nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Để sớm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên, ngày 3-7, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Tổ công tác đang tiến hành rà soát làm việc từng dự án để đề xuất hướng xử lý.

Đáng chú ý, tháng 12-2018, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã được UBND TP Phan Thiết phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Mũi Né, Phan Thiết với diện tích 45.876,4 m2, mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ.

Tháng 01-2019, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã ký hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh, thời hạn thuê đất đến hết ngày 21-12-2068. Theo xác nhận của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Công ty đã nộp đủ tiền thuê một lần.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né đã được Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cấp chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy vào ngày 28-3.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây dựng) có thông báo kế hoạch nghiệm thu hoàn thành công trình vào ngày 18-4-2023. Tuy nhiên, do dự án chưa hoàn thiện giấy phép xây dựng điều chỉnh nên chưa ban hành văn bản chính thức chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình.

“Liên quan đến vụ án hình sự do Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vào ngày 28-6-2023, bắt giam chủ tịch Apec Group là ông Nguyễn Đỗ Lăng về tội thao túng chứng khoán, đến nay Sở KH&ĐT chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cơ quan chức năng đề nghị tạm dừng các thủ tục hành chính liên quan đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Ngoài ra, sở cũng không nhận được đề nghị giãn, hoãn kế hoạch triển khai dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam” - công văn của Sở KH&ĐT Bình Thuận nêu.

Ngày 28-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với năm bị can trong đó có hai bị can Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi) Tổng giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và Phạm Duy Hưng (44 tuổi), Chủ tịch HĐQT CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương…

Khởi tố vụ án thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu API, IDJ, APS (PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) để tiến hành điều tra theo quy định.

PHƯƠNG NAM