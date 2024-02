Arteta bị cáo buộc không có niềm tin vào cầu thủ Arsenal

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã miễn cưỡng xoay vòng đội bóng của mình trong mùa giải này và cựu danh thủ Chris Sutton tin rằng đó là dấu hiệu của những vấn đề đằng sau hậu trường trong đội hình của “pháo thủ”.

Theo Chris Sutton, Mikel Arteta ít khi xoay tua đội hình cũng như thay người vì chiến lược gia người Tây Ban Nha không tin tưởng vào toàn bộ đội hình Arsenal của mình. “Pháo thủ” vẫn đang trong cuộc đua vô địch Premier League cùng Liverpool và Man City khi chỉ kém ngôi đầu bảng của thầy trò Jurgen Klopp 5 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Galeno ghi bàn duy nhất trận giúp Porto đánh bại Arsenal 1-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. ẢNH: GETTY

Arsenal đã nhận thất bại 0-1 trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League trước chủ nhà Porto vào rạng sáng hôm qua 22-2. Arsenal không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào rồi thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng 90+4 để trắng tay về nhà.

Mikel Arteta chỉ thực hiện duy nhất 1 lần thay người trong trận đấu khi ông đưa Jorginho vào sân thay Leandro Trossard trong hiệp hai. Đó là điều đội chủ sân Emirates rất thường làm ở mùa này.

Liverpool đã thực hiện 215 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trong 39 trận mùa này, trong khi Man City thực hiện 160 lần thay người trong cùng số trận đấu. Ngược lại, Arteta chỉ thực hiện 99 sự thay đổi trong 36 trận, có xu hướng gắn bó với một nhóm cầu thủ nòng cốt ở Arsenal.

HLV Mikel Arteta có xu hướng tin tưởng vào một nhóm cầu thủ nòng cốt của Arsenal. ẢNH: GETTY

Chris Sutton bình luận trên podcast It's All Kicking Off: “Tôi đồng ý với quan điểm của bạn về các cầu thủ dự bị và Mikel Arteta không sử dụng họ nhiều như Manchester City và Liverpool. Tôi cho rằng với Liverpool, dù sao thì họ cũng đã gặp rất nhiều chấn thương, nhưng điều quan trọng là phải có niềm tin vào đội hình.

Điều đó có thể cho bạn biết một chút về suy nghĩ của Mikel Arteta rằng ông ấy không hoàn toàn tin tưởng mọi người ở Arsenal. Vì vậy, đến mùa hè, có lẽ chúng ta sẽ được thấy Mikel Arteta hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và cố gắng tăng cường sức mạnh cho đội hình của mình”.

Trong khi đó, Mikel Arteta tỏ ra tức giận sau trận thua của Arsenal trước Porto. Arteta thất vọng về số lần phạm lỗi của Porto để ngăn cản cầu thủ Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đội của ông đã không đủ quyết liệt để đối phó với cách tiếp cận cứng rắn và đầy ma mãnh từ đại diện giàu truyền thống của bóng đá Bồ Đào Nha.

Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard thất vọng sau thất bại trước Porto. ẢNH: GETTY

Arsenal sẽ trở lại thi đấu với Newcastle United ở vòng 26 Premier League vào cuối tuần này. Và Sutton cho rằng hiện rất khó đánh giá về mùa giải của Arsenal sẽ đi theo chiều hướng nào.

Chris Sutton nói thêm: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ rất khó để đánh giá Arsenal vào thời điểm này. Tôi sẽ không đánh giá Arsenal chỉ qua một trận thua ở Porto. Ý tôi là Porto đã chơi rất xuất sắc phải không? Tôi đã xem hầu hết trận đấu. Họ đã tấn công vào “thẳng mặt” Arsenal, họ đã gây rối.

Tôi nghĩ có một thống kê cho thấy bóng chỉ nằm trong cuộc trong 50 phút. Bạn biết đấy, Porto đã có kế hoạch rõ ràng cho trận đấu. Tôi nghĩ những tình huống cố định khiến người xem đầy mê hoặc về cách họ xử lý các cầu thủ Arsenal và khiến đối thủ trở nên vô cùng khó khăn. Ý tôi là, đó không phải là điều mà Arsenal từng trải qua”.

Về chiến thuật, Mikel Arteta đã thất bại trước Porto. ẢNH: GETTY

Trong trận đấu, rất nhiều thời điểm khi các cầu thủ Arsenal đá phạt góc thì cầu thủ Porto lại nằm lăn ra sân như câu giờ, giảm sự hưng phấn và tập trung của đối thủ. Bây giờ, Arsenal vẫn có cơ hội làm lại khi đối mặt với FC Porto ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân nhà Emirates sau 3 tuần nữa.

Arteta nổi giận chỉ trích Arsenal (PLO)- HLV Mikel Arteta tức giận chỉ trích Arsenal về hai điều họ thiếu trong trận thua 0-1 trước FC Porto ở Champions League.

PHẠM QUANG