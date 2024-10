Bà Rịa - Vũng Tàu: GRDP 9 tháng đầu năm 2024 đứng thứ 4 cả nước 07/10/2024 17:50

Chiều 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị Lần thứ 22 để thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024; quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,47% là mức tăng cao nhất 10 năm gần đây, đứng thứ 4 cả nước. Hầu hết lĩnh vực kinh tế đều ghi nhận kết quả tốt hơn so cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký khoảng 1,907 tỉ USD thu hút FDI (đứng thứ 3 cả nước) và 34.751 tỉ đồng vốn trong nước, gấp khoảng 3,2 lần so cùng kỳ. Triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, giá trị giải ngân vốn đạt hơn 10.585 tỉ đồng...

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư trong và ngoài nước 9 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ. Ảnh minh họa: TK

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được chú trọng thực hiện hiệu quả.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt so với Nghị quyết...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung hoàn thành xây dựng 5 Đề án thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ về phát triển vùng Đông Nam Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 bảo đảm đúng tiến độ.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân đầu tư công, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2024 đề ra; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trình cấp thẩm quyền cho chủ trương xây dựng Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển huyện Côn Đảo.

Khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, thành lập thành phố Phú Mỹ sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị, hướng dẫn chuẩn bị thật tốt các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030...