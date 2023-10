Bà Rịa-Vũng Tàu nỗ lực triển khai các dự án giao thông lớn

(PLO)- Các dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT 994), cầu Phước An... sẽ được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai quyết liệt, đúng tiến độ.

Sáng 11-10, Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII diễn ra nhằm thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Từ đó đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới. Đề ra những chủ trương, quyết sách, nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ; trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023…

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TK

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, tỉnh nỗ lực để có thể khởi công, triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994)… Đây là những dự án khi hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ sẽ tạo ra những thời cơ, vận hội mới để xây dựng và phát triển tỉnh nhanh, bền vững.

Công trình cầu Phước An nối thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu với huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đang thi công. Ảnh: TK

Về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen nhưng truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, doanh nghiệp, người dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định.

Một số ngành kinh tế đạt kết quả nổi bật, tăng như như tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%; dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng, ngư nghiệp tăng so cùng kỳ;….

Các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm. Ảnh minh họa: TK

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện; đặc biệt là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng thực chất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2023 còn một số mặt hạn chế; tổng thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt kế hoạch; công tác nắm bắt thông tin báo chí, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời.

Các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật chậm được tổ chức thi hành; công tác dân vận chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa bảo đảm yêu cầu;…

Trùng Khánh