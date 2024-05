Bà Rịa- Vũng Tàu phấn đấu đắp nền đường, cống thoát nước cao tốc xong trước mùa mưa 09/05/2024 18:37

Ban Quản lý dự án (QLDA) Giao thông Khu vực cảng Cái Mép- Thị Vải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, vừa có báo cáo tiến độ dự án đường bộ thành phần 3 cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo Ban QLDA, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án là 137,52 ha, gồm 1.215 hộ dân và tổ chức. Đến ngày 30-4-2024, tổng diện tích các hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ đạt 99,44% (TP Bà Rịa đạt 100%, thị xã Phú Mỹ đạt 99,33%).

Đến 26-4, tổng kinh phí bồi thường đã ban hành quyết định phê duyệt là hơn 2.739 tỉ đồng cho 1.209/1.215 hộ, tổ chức (đã chi trả hơn 2.645 tỉ đồng cho 1.150 hộ, tổ chức).

Tiến độ thi công cao đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dự kiến về đích trước 3 tháng. Ảnh: KN

Về bố trí tái định cư, tại TP Bà Rịa đã tiến hành bốc thăm, giao đất xong cho 20 hộ với 29 lô. Tại thị xã Phú Mỹ còn 100 hộ với 123 lô chưa bốc thăm do có đơn xin chờ được bố trí tại khu tái định cư 37 ha Phú Mỹ và khu 5,6 ha Mỹ Xuân để ổn định cuộc sống. UBND thị xã Phú Mỹ đang xem xét giải quyết cho các hộ.

Nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho dự án đến nay đáp ứng đủ theo phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Năm 2024, trung ương bố trí 500 tỉ đồng vốn cho dự án, hiện đã giải ngân được 328 tỉ đồng.

Trên tuyến có 33 vị trí đường điện do Điện lực quản lý, 14 đường điện của doanh nghiệp và 25 vị trí tuyến ống cấp nước do trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. Đến nay, Ban QLDA đã phối hợp với các đơn vị thực hiện di dời xong 23 vị trí đường điện do điện lực quản lý; 17 vị trí tuyến ống cấp nước.

Với đường điện của doanh nghiệp hiện còn 12 vị trí tại thị xã Phú Mỹ, Ban QLDA đang xin chủ trương tỉnh cho phép thực hiện di dời bằng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án.

Nguồn vật liệu xây dựng thông thường đáp ứng đủ phục vụ thi công dự án cao tốc qua Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TK

Để thi công toàn tuyến (chiều dài gần 20km với 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh) liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai với hơn 15 mũi thi công (bao gồm khoảng 225 thiết bị và 415 nhân sự).

Trong thời gian tới, Ban QLDA tiếp tục phối hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ (thi công 3 ca, 4 kíp), phấn đấu thi công hoàn thiện hạng mục đắp đất nền đường, cống thoát nước của dự án trước mùa mưa năm 2024; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đề xuất kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Ban QLDA cũng phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan đến dự án thành phần 3 cho Ban QLDA 85 (Bộ GTVT) để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT xem xét trình Chính phủ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án trong tháng 5-2024...