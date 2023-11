Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai 5 mô hình phát triển du lịch đêm

Ngày 4-11, theo thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm theo quyết định số 1894 tháng 7-2023 của Bộ VH-TT&DL.

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, mục tiêu của kế hoạch là nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn tỉnh đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao.

Qua đó khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu; góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế đêm của tỉnh.

Du khách đến Vũng Tàu dịp Lễ 2-9 vừa qua. Ảnh: TK

Mục tiêu tăng thời gian lưu trú của du khách

Tỉnh phấn đấu đến năm 2024, tại các địa bàn du lịch trọng điểm là Xuyên Mộc, Vũng Tàu, Bà Rịa, Côn Đảo hình thành tối thiểu một mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm gắn với các sản phẩm, dịch vụ, điều kiện đặc trưng của các địa phương; Tăng thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch...

Đến năm 2030, tất cả các địa phương trong tỉnh đều có tối thiểu 1 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm; hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại Xuyên Mộc, Vũng Tàu; phát triển đồng bộ sản phẩm du lịch đêm tại các trung tâm du lịch, nơi có lượng khách du lịch tập trung đông; hình thành và phát triển thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của tỉnh.

Dựa trên các mục tiêu này, tỉnh xây dựng 5 mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm gắn với các dịch vụ đặc trưng.

Sắp tới sẽ thí điểm mô hình xe buýt 2 tầng để vận chuyển khách du lịch vòng quanh Vũng Tàu. Ảnh: TK

Mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật với các hoạt động về biểu diễn thực cảnh, nghệ thuật truyền thống và đương đại, hoạt động điện ảnh, chương trình âm nhạc, trình diễn ánh sáng, thời trang, lễ hội pháo hoa, lễ hội hóa trang, diễu hành, nghệ thuật đường phố.

Mô hình hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với các hoạt động về cung cấp dịch vụ thể thao như bóng chuyền, chạy bộ, nhảy vũ điệu, yoga, câu cá... các hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm đẹp về đêm; định kỳ tổ chức lễ hội, liên hoan, giải đấu, sự kiện thể thao trong nước và các hoạt động giao lưu thể thao, trình diễn quốc tế.

Mô hình mua sắm, giải trí đêm với các hoạt động về mua sắm tại chợ đêm, đường phố, hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, tổ hợp mua sắm giải trí; tổ chức các sự kiện trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa vùng miền, sản phẩm nghề truyền thống; khai thác dịch vụ casino và hoạt động vui chơi có thưởng tại những địa điểm đã được cấp phép hoạt động.

Bà Rịa- Vũng Tàu là địa phương thu hút du lịch qua nhiều giải thi đấu thể thao được tổ chức thời gian qua. Ảnh: KN

Mô hình tham quan du lịch đêm với các hoạt động về tham quan, giải trí về đêm (kéo dài đến 24h) sử dụng phương tiện vận chuyển hiện đại và truyền thống, các phương tiện mang đặc trưng của điểm đến để tham quan thành phố, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, công trình nghệ thuật, bảo tàng, danh lam thắng cảnh.

Mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống với các hoạt động về cung cấp sản phẩm, dịch vụ ăn uống giới thiệu ẩm thực truyền thống của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, của Việt Nam và ẩm thực nổi tiếng thế giới.

Nhiều giải pháp trong thời gian tới

Tỉnh cũng đã xây dựng các nhóm giải pháp chính để thực hiện như giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị; cơ chế chính sách; tổ chức và quản lý dịch vụ; nguồn nhân lực; đầu tư; định hướng thị trường và xúc tiến quảng bá; ứng dụng CNTT.

Các giải thể thao trong đó có chạy bộ quanh cung đường ven biển thu hút rất đông người dân, du khách tham gia. Ảnh: TK

Cùng với đó, các giải pháp cụ thể là khuyến khích các bảo tàng, thư viện, triển lãm, rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa, thương mại, hệ thống nhà hàng, các cơ sở cung cấp dịch vụ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, để mở cửa phục vụ du khách về đêm.

Khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải công cộng, vận tải du lịch đường bộ, đường thủy nâng cấp trang thiết bị theo quy định để đáp ứng yêu cầu kéo dài thời gian phục vụ khách vào ban đêm; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn; các trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24h với hàng hóa chất lượng cao, đại diện cho các sản phẩm địa phương, có thương hiệu, đẳng cấp quốc tế.

Phối cảnh chợ đêm huyện Xuyên Mộc đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: HXM

Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa, niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định vào ban đêm để phục vụ khách du lịch.

Tăng cường công tác quản lý điểm đến, thiết lập trung tâm hỗ trợ du khách, các ứng dụng trên thiết bị di động, đường dây nóng, để hỗ trợ, cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời các vấn đề ANTT, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường ảnh hưởng đến du khách. Bố trí hệ thống camera giám sát và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực tổ chức hoạt động du lịch ban đêm…