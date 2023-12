Bà Rịa - Vũng Tàu trình HĐND lấy phiếu tín nhiệm 31 người giữ chức vụ

(PLO)- Sáng 7-12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc kỳ họp thứ 17 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu.

Sáng 7-12, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét các báo cáo thu chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Một nội dung quan trọng nữa là lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

31 người được lấy phiếu tín nhiệm

Sau khai mạc, thường trực HĐND tỉnh đã công bố tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp, gồm 31 người giữ chức vụ.

Ở khối Thường trực HĐND gồm sáu người: Ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐND; Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND; Ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND; Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội; Ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng ban Pháp chế; Ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND.

Khối UBND tỉnh gồm 25 người. Trong đó có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Minh Thông, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh là 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra còn 21 Ủy viên UBND tỉnh là giám đốc, lãnh đạo các sở ngành, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự và Giám đốc công an tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Ảnh: TK

Theo HĐND, căn cứ Nghị quyết số 96 năm 2023 của Quốc hội thì “không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm...".

Vì vậy, tại kỳ họp HĐND tỉnh không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Huỳnh Sơn Thái, Giám đốc Sở NN&PTNT do được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm (Kỳ họp thứ 13, tháng 5-2023).

Sau đó, 49 trong tổng số 51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã chia thành 3 tổ để thảo luận về những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Hết thời gian thảo luận, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu theo quy định.

Kinh tế duy trì được sự tăng trưởng tích cực

Trước đó, trong phần phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, năm 2023 các ngành kinh tế của tỉnh duy trì được sự tăng trưởng tích cực…

Các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng quan trọng của tỉnh đã được khởi công và đang được khẩn trương thực hiện. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng, nội vùng, tạo ra động lực mới, không gian kinh tế mới, góp phần kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 7-12. Ảnh: TK

Đồng thời phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương và vùng Đông Nam Bộ, để Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Vùng Đông Nam Bộ phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của cả nước theo tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đã dành một nguồn lực quan trọng trong năm 2023 cho các lĩnh vực văn hoá-xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính được tập trung triển khai thực hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cầu Phước An nối với Đồng Nai. Ảnh: Mạnh Khá

Các chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết chế độ với người có công cách mạng, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em được chỉ đạo sát sao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những chỉ tiêu tích cực của một số ngành kinh tế nhưng nhìn chung tình hình tăng trưởng kinh tế đã tăng trưởng trong năm 2023 vẫn còn nhiều lĩnh vực, ngành nghề chưa đạt mức tăng trưởng và chỉ tiêu như đề ra.

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đánh giá, dự báo tình hình sắp tới…

Năm 2023, một số hoạt động kinh tế đạt kết quả nổi bật như: GRDP trừ dầu khí tăng 5,75%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 107,31% so với dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,47%; tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ lưu trú, giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất lâm nghiệp, ngư nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng vốn đăng ký quy đổi khoảng 2,5 tỷ USD.

TRÙNG KHÁNH