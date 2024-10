Bắc Giang miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh 08/10/2024 16:55

Sáng nay, 8-10, HĐND tỉnh Bắc Giang đã mở kỳ họp chuyên đề, trong đó nội dung đầu tiên là công tác cán bộ.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết miễn nhiệm một loạt lãnh đạo chủ chốt, bao gồm miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND với bà Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND với ông Lê Ánh Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Ô Pích.

Ông Lê Ánh Dương được nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-10.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Cả ba vị lãnh đạo chủ chốt này đều bị Trung ương kỷ luật cảnh cáo do có sai phạm liên quan một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn. Ngoài ra, ông Dương trước đó còn bị kỷ luật khiển trách do liên quan trách nhiệm tới các vụ việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế.

Sau khi hoàn tất nội dung về công tác cán bộ, thời gian còn lại của kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Bắc Giang sẽ thảo luận, xem xét 18 tờ trình, dự thảo nghị quyết và quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng.

Các nội dung được thảo luận, quyết định liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 2024; đồ án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn...