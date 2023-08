Bám theo người rút tiền ở ngân hàng để trộm

(PLO)- Nam thanh niên đến ngân hàng thì phát hiện có khách đến rút tiền nên đã bám theo tìm cơ hội trộm.

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ Nguyễn Đức Nhuần (37 tuổi, thường trú tại phường Tân Hạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Nhuần khai nhận sáng 22-8, đã đến ngân hàng hỏi thủ tục vay tiền. Tại đây, Nhuần thấy ông TTC (ngụ phường Thống Nhất) đến rút tiền nên đã nảy sinh ý định trộm, bèn bám theo để chờ cơ hội lấy trộm.

Lúc này, ông C rời ngân hàng đi vào một siêu thị mua đồ, Nhuần bám theo vào bãi xe, dùng tay nâng yên xe lấy 168 triệu đồng. Sau đó, Nhuần mang số tiền trên về nhà trả nợ, đánh bạc hết 74 triệu đồng, số tiền còn lại mang cất giấu.

Sau khi về nhà, ông C mới phát hiện toàn bộ số tiền để trong cốp xe đã mất sạch nên đã đến Công an TP Biên Hòa trình báo. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Nhuần.

Vũ Hội