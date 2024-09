Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Hồng Phong tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai 12/09/2024 15:34

Ngày 12- 9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai trao quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: ĐB.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đã gửi lời chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh và mong muốn thời gian tới tiếp tục xây dựng đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị phối hợp, giúp đỡ đại tá Nguyễn Hồng Phong hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Hồng Phong hứa sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1979, quê tỉnh Phú Thọ. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.