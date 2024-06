Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai 27/06/2024 19:10

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Ngày 27-6, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao quyết định cho đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: V.Nhuệ - CAĐN.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu sâu các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Hồng Phong bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh tin tưởng, tín nhiệm, trao thêm trọng trách mới.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng xin hứa, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.