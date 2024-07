Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Lâm Đồng theo dõi, chỉ đạo vụ Đồi Cù

Ngày 24-7, ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương cho kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án, vụ việc tại địa phương.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo được tổ chức, thực hiện nề nếp, đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; kịp thời kiện toàn và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Các tổ chức cơ sở Đảng đã khẩn trương, kịp thời tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là thực hiện phương châm "3 điều cần làm", "4 điều cần tránh".

Vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp, báo chí, nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt, kịp thời đăng tải kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phê phán các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận phiên họp lần thứ 8, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung chỉ đạo xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án được Ban chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất đưa vụ việc liên quan đến các nội dung sai phạm tại công trình dự án xây dựng Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù, TP Đà Lạt vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 2 đoàn giám sát; Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức kiểm tra đối với 49 tổ chức đảng, 181 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng, 27 đảng viên. UBKT đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên liên quan đến các vụ việc tiêu cực.

Ngành thanh tra đã tiến hành 78 cuộc thanh tra hành chính, ban hành quyết định thu hồi để nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.220,4 triệu đồng; tiến hành 214 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 331 tổ chức và 312 cá nhân (đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7.149,75 triệu đồng, quyết định thu hồi số tiền 1.474,7 triệu đồng).

Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý và chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế; đồng thời chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, tiêu cực tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cơ quan tố tụng tại địa phương đã thu hồi số tiền 11,069 tỷ đồng/20,233 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 59,4 %).

Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã thu hồi 58,4 triệu đồng, hiện còn 06 việc có điều kiện thi hành án chưa được thực hiện dứt điểm để thu hồi.

Các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã khởi tố mới 08 vụ/08 bị can; ban hành kết luận điều tra 06 vụ/07 bị can; truy tố 09 vụ/11 bị can; giải quyết, xét xử mới 10 vụ/12 bị cáo.