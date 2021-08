Cư dân trong khu phong tỏa giúp nhau khám bệnh, đi chợ Trước những diễn biến phức tạp do dịch COVID-19, nhiều chung cư ở TP.HCM cũng đã bị phong tỏa. Từ ngày 7-7, chung cư Phước Long B, TP Thủ Đức bị phong tỏa do có cư dân dương tính với SARs-CoV-2. Từ đó, chị Nguyễn Thị Thủy (sống tại chung cư) đã nghĩ ra cách đi chợ để giúp cư dân. “Tôi thấy chung cư có rất nhiều cư dân trẻ, lại có con nhỏ. Do bị phong tỏa đột ngột, không xoay xở kịp nên tôi nghĩ đến việc đi chợ giúp để họ an tâm phần nào” - chị Thủy chia sẻ. Mỗi ngày, chị Thủy ứng tiền để nhờ người quen bên ngoài đi chợ giúp các cư dân trong chung cư theo nhu cầu. Sau đó chị nhận hàng ở cổng chung cư, rồi cùng hai tình nguyện viên khác phân chia từng đơn hàng để chuyển đến cho mỗi hộ gia đình. Chị Thủy còn làm cầu nối cho cư dân với các bác sĩ đang sống trong chung cư để khi có biểu hiện ốm đau có thể nhờ các bác sĩ tư vấn. Như hôm trước, có một cư dân sau khi tập yoga xong thì người trở mệt đã nhắn cho chị Thủy. Ngay lập tức, chị nhờ bác sĩ can thiệp để giúp người này điều hòa nhịp thở, ổn định sức khỏe ngay tại nhà. “Mình chỉ là người kết nối khi có ai đó cần giúp đỡ. Quan trọng là các bác sĩ rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người” - chị Thủy nói.