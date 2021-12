Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), vừa cho biết chỉ trong 10 tháng, Bộ Công an đã thu thập hơn 58 triệu hồ sơ cấp CCCD, trong đó in hoàn chỉnh hơn 50 triệu thẻ để chuyển cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn có một số bất cập như nhiều người làm thủ tục cấp CCCD đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ, nhận được thẻ nhưng phát sinh lỗi…

Bị lỗi do hệ thống lúc đầu chưa ổn định

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, nhiều công chứng viên tại các văn phòng công chứng đang gặp khó khăn khi kiểm tra và xác minh hồ sơ của người đến công chứng vì dấu vân tay trên CCCD gắn chip bị lỗi (mất nét, thiếu nét, nhòe…). Điều này ảnh hưởng không ít đến các giao dịch hằng ngày của người dân.

Trung tướng Tô Văn Huệ xác nhận có tình trạng nêu trên, tuy nhiên lỗi này ghi nhận chủ yếu ở giai đoạn đầu của chiến dịch cấp CCCD, do hệ thống khi đó chưa ổn định.

“Khi thu nhận, hình ảnh vân tay phải đảm bảo đạt yêu cầu thì hệ thống mới chấp nhận nhưng đến khâu in thì bị mờ, nhòe, không rõ nét…” - Cục trưởng C06 cho hay, đồng thời khẳng định đã khắc phục vấn đề này.

Ngoài lỗi về vân tay, ông Huệ cũng cho biết có một số lỗi khác như sai thông tin về ngày tháng năm sinh, giới tính, lỗi chính tả… Khi người dân nhận CCCD và có ý kiến, cục đều tiếp nhận và tiến hành cấp đổi ngay.



Bộ Công an cho biết đã khắc phục tình trạng vân tay trên CCCD gắn chip bị mờ. Ảnh: TP

Về tình trạng chậm trả CCCD dù đã làm thủ tục từ nhiều tháng nay, Cục trưởng C06 cho rằng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, một số người dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước khi cấp CCCD thì bắt buộc phải có thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư.

“Giai đoạn đầu thu thập dữ liệu, do chưa có hệ thống để kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư nên cũng có trường hợp công dân chưa có thông tin trên cơ sở dữ liệu nhưng cán bộ công an vẫn thu thập hồ sơ để cấp CCCD. Khi cục đối sánh với cơ sở dữ liệu dân cư để cấp CCCD thì thấy chưa có, buộc phải đi thu thập lại dữ liệu, dẫn đến việc trả thẻ bị chậm” - ông Huệ giải thích.

Ngoài ra, chậm trả thẻ có thể do người dân kê khai thông tin chưa chính xác, bao gồm trường hợp đã được cấp CCCD mã vạch rồi nhưng vẫn kê khai là cấp mới, đến khi đối sánh với kho dữ liệu không khớp nên phải đi xác minh lại.

Một lý do khác, ông Huệ cho hay C06 đã in và trả CCCD về địa phương nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thẻ chưa đến tay người dân.

“Chúng tôi đã rà soát và thấy việc chậm trả CCCD rơi vào các trường hợp như vậy, hiện cục đang tập trung giải quyết tình trạng này” - cục trưởng C06 nhấn mạnh.

Liên hệ ở đâu khi bị chậm trả CCCD?

Công an TP Hà Nội cho biết đã có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp đã làm thủ tục cấp CCCD từ trước tháng 12-2021 nhưng chưa nhận được thông báo về việc trả thẻ.

Theo đó, đối với công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh/TP khác cần liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (số hotline 069.219.1556) hoặc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các quận, huyện, thị xã, nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu để nhận kết quả.

Đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn TP Hà Nội, sẽ liên hệ công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú để nhận kết quả cấp CCCD.

Trong trường hợp đã liên hệ tới các đơn vị nêu trên nhưng không nhận được CCCD, người dân cung cấp và gửi các thông tin như họ và tên; ngày sinh; hộ khẩu thường trú; số điện thoại; nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD; thời gian làm thủ tục cấp CCCD về hòm thư điện tử: giaidapcccd.cahn@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 069.219.1556 để được kiểm tra, hướng dẫn.