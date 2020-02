Bỏ trốn khỏi khu cách ly: Nguy hiểm quá!

Không chịu cách ly vì còn phải mưu sinh Ngày 17-2, Công an TP Quảng Ngãi đã báo cáo UBND TP, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này về một trường hợp công dân địa phương không hợp tác cách ly. Cụ thể, bà Huỳnh Thị H. (63 tuổi, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) đi thăm người thân ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi bà H. quay về, chính quyền địa phương vận động bà thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày 13-2. Bà sẽ được cơ quan y tế địa phương kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Qua làm việc ban đầu, bà H. đồng ý cách ly, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Tuy nhiên, vì kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc làm ruộng, bán rau hằng ngày ở chợ của bà (thu nhập khoảng 250.000 đồng/ngày), do đó bà kiên quyết đi làm để mưu sinh nếu chính quyền không hỗ trợ tổn thất kinh tế trong những ngày cách ly. Trước hành động của bà H., nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và cộng đồng. THANH NHẬT