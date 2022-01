Thời gian vừa qua, Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi của bạn đọc đến đường dây nóng phản ánh về việc trong lúc chờ trả CCCD mới thì không biết dùng giấy tờ gì để đi giao dịch. Và CMND, CCCD cũ đã hết hạn, không sử dụng được hoặc bị mất.

Gặp khó khi đi giao dịch

Chị Nguyễn Thị Linh Châu (TP.HCM) cho biết sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, công an các địa phương tiếp tục tiến hành cấp CCCD gắn chip trở lại nên chị cũng đi làm CCCD vì CMND cũ đã hết hạn sử dụng.

“Nếu không phải vì CMND cũ hết hạn sử dụng thì tôi cũng chưa đi đổi CCCD gắn chip vội, vì từ giờ tới tết tôi phải dùng CMND rất nhiều để thực hiện các giao dịch trong công việc.

Tôi đã phản ánh, kiểm tra tiến độ trả CCCD nhưng đến nay vẫn chưa nhận được CCCD. Giờ tôi không biết phải giải quyết bằng cách nào. Không có giấy tờ tùy thân, làm gì cũng khó khăn. Ngay cả khi ra ngân hàng rút tiền hay đi nộp hồ sơ tại nhiều cơ quan cũng gặp khó khăn” - chị Châu chia sẻ.

Tương tự, anh Hán Châu Thiều (TP.HCM) mới đây bị mất ví tiền, trong đó có CMND và nhiều giấy tờ khác. Anh cho biết giờ đi làm CCCD cũng không thể lấy ngay được, trong khi dịp cận tết anh cũng cần dùng CMND nhiều cho công việc hằng ngày.

“Không giống các trường hợp khác, người dân đi làm CCCD thì vẫn được giữ CMND cũ để sử dụng trong thời gian chờ trả thẻ mới. Tuy nhiên, trường hợp của tôi là mất luôn CMND nên không biết hiện nay có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này không?” - anh Thiều thắc mắc.



Dùng thông báo số định danh để thay thế

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Thành Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong thời gian vừa qua, vì nhiều nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, người dân khai thông tin sai, chưa đủ… dẫn đến tiến độ trả CCCD cho người dân bị chậm trễ.

Tuy nhiên, việc chậm trả CCCD này cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng vì trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã có nhiều giải pháp, hướng dẫn để tháo gỡ cho vấn đề này.

Cụ thể, tại Điều 5 Thông tư 59/2021 của Bộ Công an quy định công dân có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thông báo số định danh) để dùng làm giấy tờ khi tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng theo luật sư Nam, khi công dân có nhu cầu cấp thông báo số định danh thì công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu công an cấp xã, nơi công dân đăng ký thường trú, cấp văn bản thông báo. Mẫu thông báo số định danh được in trực tiếp từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư 59/2021 cũng đã khẳng định công dân được quyền sử dụng thông báo này để chứng minh nội dung thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Do đó, trong thời gian chờ trả CCCD hoặc khi bị mất CCCD, chờ làm lại thì người dân liên hệ công an cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú yêu cầu cấp thông báo số định danh để sử dụng trong các giao dịch.

Theo đại diện của công an một phường tại TP.HCM, hiện nay đa số người dân đều đã có dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên việc cấp thông báo số định danh được thực hiện rất nhanh chóng.

Cũng theo vị này, khi công dân có yêu cầu thì công an phường chỉ mất chừng 5 phút để tra cứu và in thông báo này cho người dân. Thông báo số định danh được đóng dấu mộc của trưởng công an phường và người dân có thể dùng thông báo này để tham gia các giao dịch trong thời gian chờ trả CCCD.

Bộ Công an lập tổng đài trả lời về CCCD gắn chip Ngày 6-1, Bộ Công an khai trương, vận hành tổng tài tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân về CCCD gắn chip điện tử trên đầu số 1900.0368. Hệ thống tổng đài có đội ngũ 20 nhân sự trực tổng đài và 20 nhân sự là cán bộ nghiệp vụ. Sau hai ngày đưa vào hoạt động, hệ thống tổng đài nhận được khoảng 1.500 cuộc gọi của người dân thắc mắc về CCCD, trong đó chủ yếu về vấn đề tiến độ trả CCCD. (Theo Bộ Công an)