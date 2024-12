Đề xuất các phương án xóa điểm mù đối với xe tải, xe container 16/12/2024 06:00

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa các phương tiện xe 02 bánh và các phương tiện có tải trọng nặng, kích thước lớn như xe buýt, xe đầu kéo, xe trộn bê tông, xe tải,...

Trong đó, có những vụ TNGT xảy ra do người điều khiển xe có tải trọng nặng, kích thước lớn trong quá trình chuyển hướng, chuyển làn, vượt xe thì những xe khác rơi vào "điểm mù" khiến tài xế không quan sát thấy.

Do đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã tổ chức tuyên truyền, vận động tại các công ty vận tải hàng hóa, hành khách, khu cảng lắp thêm camera để tăng khả năng quan sát ở đầu, đuôi và hai bên thân xe.​

Một doanh nghiệp ở quận 7, TP.HCM thực hiện gắn thêm camera. Ảnh: THẢO HIỀN

Ám ảnh vì “điểm mù” của xe tải trọng lớn

Chị NTHT, sinh viên trường Đại học Nông Lâm (TP.HCM), cho biết hàng ngày chị đều phải di chuyển trên Quốc lộ 1A để đến trường. Tuyến đường này xe tải, xe container rất đông.

“Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở đây, đa số do xe tải khuất tầm nhìn nên xảy ra va chạm. Mỗi lần chạy xe tôi đều phải nín thở, như “đùa với tử thần”, thấy xe lớn là tôi nhường ngay” – chị T kể.

Chị T cho rằng việc lắp camera là giải pháp cần thiết để tăng cường tầm nhìn cho tài xế, có thể đưa vào quy định bắt buộc đối với xe tải, xe container. Ngoài doanh nghiệp vận tải, có thể áp dụng đối với các nhà sản xuất xe khi bán ra thị trường phải trang bị camera quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Không riêng gì chị T, hầu hết những người tham gia giao thông đều cảm thấy lo lắng mỗi khi lưu thông và gặp các xe có tải trọng lớn. Bởi rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra mà nguyên nhân được xác định có liên quan đến "điểm mù" của xe.

Đơn cử, ngày 26-7-2023, một nữ công nhân trên đường đi làm về nhà thì va chạm với xe bồn, tử vong tại chỗ. Theo đó, khi lưu thông đến ngã 4 Đức Lập (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), chiếc xe bồn mang BKS 60C-159-73 lưu thông cùng chiều bất ngờ rẽ phải, nạn nhân đi vào đúng điểm mù của chiếc xe, không thể phát hiện ra nên va chạm.

Hay trước đó, ngày 10-7-2022, cũng tại Long An, xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân vượt đầu container và đúng điểm mù của chiếc xe, trong lúc xe này đang rẽ phải.

Trước thực trạng trên và giải pháp của PC08, ông Trần Quốc Bảo, chủ doanh nghiệp vận tải ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) đồng tình với việc lắp thêm camera. Ông Bảo cho rằng bên cạnh việc hạn chế tai nạn do “điểm mù”, camera có thể ghi lại bằng chứng trong các tình huống như tai nạn giao thông, xung đột giữa tài xế và khách hàng hoặc các vấn đề pháp lý khác. Nếu việc lắp camera được yêu cầu bởi cơ quan quản lý, doanh nghiệp sẽ tuân thủ để tránh vi phạm.

Tương tự, anh Đỗ Hùng Dũng, chủ một công ty sản xuất xe tải đồng tình việc lắp đặt thêm camera ở các vị trí “điểm mù”, đặc biệt là phương tiện có kích thước lớn như xe tải và container. Việc trang bị camera là giải pháp kỹ thuật hữu ích để cải thiện tầm nhìn cho tài xế, hạn chế điểm mù và bảo vệ người tham gia giao thông.

Những “điểm mù” xung quanh xe tải mà người điều khiển xe 02 bánh cần phòng tránh khi lưu thông gần các phương tiện này. Ảnh: PC08.

Gắn thêm camera, gương cầu lồi để xóa “điểm mù”



Theo Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08), “điểm mù” của xe tải, xe container là khu vực xung quanh xe mà tài xế không thể nhìn thấy bằng gương hậu hoặc kính chắn gió. Điều này thường xảy ra do kích thước lớn và vị trí nâng cao của cabin lái so với phần trước của xe. Khu vực bị che khuất này là nơi nguy hiểm, vì tài xế không thể nhìn thấy các phương tiện hoặc người đi bộ trong khu vực đó.

Để hạn chế, phòng ngừa tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã khuyến khích các chủ phương tiện cần trang bị thêm các gương cầu lồi hoặc hệ thống camera quan sát hỗ trợ xoá điểm mù phía trước, hai bên hông đầu xe và phía sau đuôi xe.

Lắp thêm camera nhằm giúp tài xế tăng khả năng quan sát xung quanh. Ảnh: CC

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông TP.HCM cho biết về mặt quan điểm, Ban An toàn giao thông TP hoàn toàn ủng hộ việc nhiều xe tải trọng lớn, xe container lắp thêm camera để xóa ‘điểm mù’ khi lưu thông trên đường.

Ông Phúc cho hay xe tải trọng lớn, đặc biệt là container thì “điểm mù” lớn, nhất là điểm ‘mù’ phía trước, bên trái và bên phải xe. Ngoài ra, với mật độ phương tiện TP.HCM rất lớn, các xe này khi lưu thông vào trong khu vực đô thị, vào các làn xe hỗn hợp thì người đi bộ hay xe máy rất hay cắt ngang và lọt vào điểm ‘mù’ này gây ra các tai nạn thương tâm.

“Vừa qua, ở quận 12 xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy khiến người mẹ chết, con bị thương, đây là một trong những vụ điển hình liên quan đến “điểm mù” mà chúng ta cần phải lưu tâm” – ông Phúc nêu.

Theo ông Phúc, vì những lý do trên mà Ban An toàn Giao thông TP.HCM thường xuyên động viên các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế xe tải, container lắp thêm camera để xóa ‘điểm mù’.

Ban An toàn Giao thông TP.HCM, lực lượng CSGT cũng sản xuất rất nhiều video, clip ngắn hay tổ chức các buổi tuyên truyền đến tài xế và người tham gia giao thông cần tránh các “điểm mù” này.

“Hiện việc lắp camera xóa điểm ‘mù’ cho xe tải không nằm trong quy chuẩn, quy định nào mà do người quản lý phương tiện vận tải, doanh nghiệp vận tải chủ động, tài xế chủ động lắp để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra và đây là điều cần được khuyến khích” - ông Phúc phân tích.

Có thể thấy, không chỉ camera, nhiều phương tiện còn có các cảm biến quanh xe hay gương cầu lồi để giúp tài xế điều khiển phương tiện tốt hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn kỹ năng, khả năng điều khiển phương tiện của tài xế xe tải trọng lớn. Vì tài xế là người biết rõ nhất các tình huống cần xử lý khi điều khiển phương tiện, họ cần phán đoán tốt, cần chuẩn bị kỹ càng các tình huống xảy ra trên đường để chủ động xử lý.

Cũng liên quan đến đề xuất phương án xóa “điểm mù”, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết có nhiều nguyên nhân xảy ra tai nạn như “điểm mù” ở xe, tài xế chạy ẩu, quá tốc độ,...

Bên cạnh việc lắp thêm camera, lắp thêm gương cầu lồi cũng là phương án hay nhằm mở rộng tầm quan sát, giúp tài xế nhận biết phương tiện hoặc người di chuyển từ phía sau và hai bên, đặc biệt trong lúc chuyển làn hoặc rẽ. Việc sử dụng gương cầu lồi đúng cách có thể góp phần lớn vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông và cải thiện an toàn đường bộ.