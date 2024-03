(PLO)- Người muốn có bằng lái xe container phải đáp ứng nhiều điều kiện về thâm niên lái xe cũng như số kilomet lái xe an toàn.

Vụ tai nạn giữa xe khách và xe container xảy ra vào rạng sáng ngày 5-3 tại khu vực theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang đang khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo đó, vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ, 5 người đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Lái xe khách đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc là do xe container lần đầu đi qua cung đường này, khi đi đến đoạn đường cong, xe bị nghiêng, va chạm với xe khách. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Tuyên Quang. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ việc này, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi điều kiện nào để có được bằng lái xe container.

Các loại xe như xe kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc, xe container thì đòi hỏi tài xế phải cho giấy phép lái xe (GPLX) hạng FC.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 38/2019), điều kiện để thi bằng lái hạng FC là các tài xế đã có bằng lái ô tô hạng C, D, E và có đủ thâm niên cũng như số kilomet lái xe an toàn theo đúng quy định. Cụ thể là ít nhất 3 năm kinh nghiệm với 50.000 km an toàn trở lên.

Hoặc tài xế có thời gian liên tục điều khiển ô tô đầu kéo từ đủ hai năm trở lên; người được miễn tham gia các khóa học lý thuyết tại các trung tâm đào tạo lái xe; miễn thi sát hạch lý thuyết kèm miễn thi sát hạch thực hành lái ô tô trên đường thì phải dự thi sát hạch thực hành lái ô tô trong sa hình theo nội dung của quy trình sát hạch lấy bằng lái ô tô hạng FC.

Đối với các tài xế đã có GPLX hạng C, D, E nhưng chưa đủ tay lái và đủ thâm niên cùng số kilomet lái xe an toàn theo quy định thì phải tham gia các khóa học lý thuyết và tham gia đầy đủ các kỳ thi của trường đào tạo lái xe.

Bên cạnh đó, người học lái xe hạng FC phải từ 24 tuổi trở lên (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng GPLX, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Có 800 triệu đồng chọn Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross hay xe Honda HR-V? (PLO)- Với kinh phí 800 triệu đồng bạn có chọn các dòng xe như Peugoet 2008, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V hay bạn sẽ chọn các mẫu khác phù hợp hơn?

THY NHUNG