Từ năm 2025, CSGT được dừng xe trong trường hợp nào? 07/12/2024 14:12

Tôi được biết từ năm 2025 sẽ có thay đổi về các trường hợp CSGT được dừng xe. Xin hỏi theo quy định mới, CSGT được dừng xe trong trường hợp nào?

Bạn đọc Phương Hà (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Theo Điều 66 Luật này, các trường hợp CSGT được dừng xe bao gồm:

1. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm pháp luật khác;

2. Thực hiện theo mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cấp có thẩm quyền để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát mới phát hiện được;

3. Phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống dịch bệnh;

4. Có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.



Sẽ có nhiều thay đổi về quy định các trường hợp CSGT được dừng xe từ năm 2025. Ảnh: PHI HÙNG

Về căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 không quy định điều kiện “chuyên đề” thực hiện theo mệnh lệnh, kế hoạch như quy định hiện hành (tại Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an), mà thay vào đó quy định mới nêu rõ cho phép CSGT được dừng xe để kiểm tra những vi phạm mà "phải dừng xe mới phát hiện được" (khoản 2 Điều 66 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024).

Ngoài ra, các căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng không có yêu cầu “có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan” (theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA).