Công an nói về vụ người cha tát con tím mặt và bị đánh

Sáng ngày 17-10, trên tài khoản Facebook tên L.Q.T (ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đăng tải clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên ngồi trên võng dùng tay tát tới tấp vào mặt đứa bé khoảng 3 tuổi, được cho là con trai của người thanh niên này.

Theo nội dung đoạn clip, bé trai đứng khoanh tay và bị thanh niên này tát mạnh vào mặt hàng chục lần. Mặc cho đứa bé gào khóc, cũng như những lời can ngăn của vợ và hàng xóm, nam thanh niên vẫn tiếp tục tát mặt bé trai và nói: “Mày có tin tao giết nó luôn không”.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người thanh niên này. Thậm chí, nhiều tài khoản cá nhân kêu gọi tìm kiếm người này để đòi công bằng cho bé trai.



Người cha tát con ruột tím mặt bị nhiều người lạ kéo đến nhà hỏi chuyện. Ảnh cắt từ clip.

Chiều cùng ngày, một đoạn clip khác được đăng tải ghi lại hình ảnh nhóm đông thanh niên kéo đến khu nhà trọ để tìm nam thanh niên này.

Sáng ngày 18-10, đại điện Công an xã Trung An (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, nam thanh niên trong hai đoạn clip tên Đ.V.T, hiện anh T. đang làm việc và ở trọ tại xã Trung An, TP. Mỹ Tho.

"Cả hai vụ việc như trong hai đoạn clip đăng tải vào ngày 17-10 đều có thật. Tuy nhiên, vụ việc người cha tát mặt con đã xảy ra cách đây hai năm, hiện anh T và mẹ đứa bé đã ly hôn. Nhưng không biết tại sao vào sáng 17-10 lại xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh anh T. tát mặt con, gây nên bức xúc lớn trong cộng đồng mạng, nhiều cá nhân khi xem đoạn clip đã tìm đến nhà trọ của anh T. để đòi lại công bằng cho đứa bé", vị đại diện trên nói.

Cũng theo vị này, nhóm đông thanh niên đạp cửa, xông vào nhà trọ và bắt giữ người cha. Sau đó, đám đông bắt anh T. ngồi trên ghế đá và tát liên tục vào mặt anh T. như anh đã tát đứa con. Trước sự việc này, Công an xã Mỹ Trung đã kịp thời giải cứu anh T và giải tán đám đông. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Với đoạn clip trên, nhiều cá nhân ủng hộ việc người cha có hành vi bạo hành cần được một bài học nhớ đời để chừa thói xấu. Tài khoản facebook T. T. Q. viết: “Cha đánh con tím mặt thì giờ cha phải chịu tím mặt chứ sao, thế này mới trị được mấy ông hay thích đánh đập vợ con”; “Đánh mạnh vào cho ông này biết đau, nỡ lòng đánh đứa con mới tí tuổi”, tài khoản B.T bày tỏ.

Nhưng cũng không ý kiến lo ngại việc sử dụng một biện pháp đầy vũ lực để giải quyết nạn bạo hành trẻ em là không phù hợp? Tài khoản N.T nhận định:“Tôi không nghỉĩ việc đánh người cha tím mặt là tốt, đáng lẽ nên báo công an để họ vào cuộc và bảo vệ đứa trẻ”; “Người cha đánh con, rồi người dân đánh người cha, vậy là vũ lực hết thôi, có biện pháp nào tốt đâu, tôi không ủng hộ việc này”, tài khoản V.V viết.