CSGT sẽ xử phạt giao thông từ hình ảnh trên Facebook

Thông tư 65/2020 của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 5-8) đề cập tới một hình thức xử phạt mới của lực lượng CSGT. Đó là từ hình ảnh người dân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.



Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, xác minh nguồn thông tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông không do phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSGT ghi nhận.

Vậy quy trình tiếp nhận và xử phạt từ hình ảnh người dân cung cấp trên mạng xã hội ra sao?

Thêm một kênh phát hiện vi phạm

Theo quy định, để có thể sử dụng làm cơ sở để xử lý vi phạm, những hình ảnh do người dân cung cấp hoặc đăng tải trên báo chí, mạng xã hội phải đảm bảo khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Đặc biệt, người cung cấp hình ảnh cần cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin mình đã cung cấp.

Về phía CSGT, thông tư nêu rõ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Phòng CSGT hoặc Đội CSGT công an cấp huyện là nơi có trách nhiệm tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin.

Khi tiếp nhận, đơn vị CSGT phải bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh.



CSGT xử phạt một tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc từ hình ảnh camera hành trình của một xe khác được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MH

Tiếp đó, cán bộ CSGT sẽ xem xét, phân loại, nếu hình ảnh đủ điều kiện thì báo cáo cấp trên để tổ chức xác minh, xử lý theo quy định.

Quá trình xác minh, tùy vụ việc cụ thể, CSGT sẽ làm việc với người cung cấp hình ảnh, đồng thời gửi thông báo mời chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tới trụ sở để làm rõ, hoặc trưng cầu giám định thông tin, hình ảnh và các tài liệu liên quan…

Nếu hình ảnh phản ánh đúng và xác định có hành vi vi phạm, CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt. Ngược lại, nếu thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả thì CSGT chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số đơn vị đã thí điểm

Trước khi Thông tư 65/2020 ban hành, Nghị định 100/2019 đã đề cập tới việc CSGT được sử dụng hình ảnh do người dân cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm nhưng chưa quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, CSGT Hà Nội thời gian qua cũng đã áp dụng thí điểm hình thức xử phạt trên. Cụ thể, Công an TP Hà Nội sử dụng trang Facebook “Công an thành phố Hà Nội” để tiếp nhận phản ánh của công dân. Khi thông tin hoặc hình ảnh được gửi về, ban quản trị fanpage sẽ phân loại để gửi tới các đơn vị phụ trách, những hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông được chuyển đến Phòng CSGT.

Bằng hình thức trên, Công an TP Hà Nội đã xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm về các lỗi như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều, nhồi nhét khách...

Trao đổi thêm, đại diện Cục CSGT cho biết quy định chi tiết về tiếp nhận hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp nhằm phát huy vai trò toàn dân trong việc phòng, chống vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Với việc thông tư ban hành, các bước thực hiện được quy định chặt chẽ, hình thức này sẽ triển khai cho CSGT trên toàn quốc thay vì một số đơn vị như hiện nay. Lực lượng CSGT cũng sẽ mở nhiều kênh để tiếp nhận thông tin như tiếp nhận trực tiếp, qua email hoặc mạng xã hội.

Một cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội cho hay ngoài sự hiệu quả, việc tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông do người dân cung cấp cũng có những khó khăn nhất định. Ví dụ nhiều hình ảnh không đạt chất lượng, độ rõ nét không đảm bảo, thời gian chụp hành vi vi phạm cũng không rõ ràng… Hay như với các xe đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên đổi chủ thì CSGT sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra người vi phạm...