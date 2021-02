Thót tim vì hàng xóm đốt rác

“Người dân không nên đốt cỏ, rác vì hành vi này gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm vì nguy cơ cháy lan, cháy lớn cao. Khi phát hiện cháy cỏ, rác phải báo ngay lực lượng chức năng hoặc gọi ngay 114 ”- một lãnh đạo Công an TP.HCM khuyến cáo.



Cháy bãi cỏ hàng ngàn mét vuông, 50 phòng trọ bị uy hiếp ở quận Bình Tân ngày 20-2. Ảnh: NGUYỄN TÂN







Nguyên nhân cháy phần lớn do bất cẩn

TP.HCM đang bước vào mùa khô, cũng là mùa mà nhiều người dân lo lắng bởi tình trạng đốt rác bừa bãi.

Gần đây nhất là vụ cháy vào đầu giờ chiều 20-2 tại quận Bình Tân, TP.HCM. Đám cháy bắt đầu từ bãi cỏ rộng lớn ven quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Lửa bén nhanh, lại cháy ngay vùng cỏ rác, thời tiết hanh khô khiến đám cháy lan nhanh trên diện tích hàng ngàn mét vuông đất trống.

Cách đó không xa là dãy nhà trọ khoảng 50 căn. Nhiều người thuê trọ hốt hoảng, hô hoán khi thấy lửa lan đến khu trọ. Mọi người phải dùng vòi nước, bình nước, bình chữa cháy xịt liên tục nhằm ngăn cháy lan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân bất cẩn trong việc đốt rác.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về câu chuyện này, một lãnh đạo Công an TP.HCM nhớ lại rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra mà nguyên nhân là do việc đốt cỏ, rác bất cẩn của người dân. Ông vẫn nhớ như in vụ cháy ở đường Cao Lỗ (quận 8) nhiều năm trước. Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều 5-4-2014, thiêu rụi hàng trăm xe máy. Thời điểm này gió lớn, trời nắng khiến lửa lan nhanh, ngốn cả bãi xe. Xót của, nhiều người dân đã liều mình xông vào trong bãi xe để dắt xe ra ngoài. Nguyên nhân được xác định cũng là do người dân đốt rác gây ra.

“Trước đó cũng có một vụ cháy do người dân đốt rác” - vị lãnh đạo này nói. Vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi đất trống, cây cỏ um tùm rộng hàng ngàn mét vuông ở huyện Bình Chánh. Đám cháy lớn, lan nhanh gây nguy hiểm cho nhiều nhà dân sống xung quanh và bãi xe gần đó. Lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh ngay khi nhận tin đã khẩn trương có mặt, triển khai các hướng dập tắt đám cháy.

Nếu đốt rác, phải lưu ý ba điều này

Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo người dân nên hạn chế việc đốt rác. Trong trường hợp nếu thực sự cần thiết phải đốt thì phải có người trông coi cẩn thận.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM, khẳng định đốt cỏ, đốt rác không có người trông coi là thói quen gây hỏa hoạn lớn trong mùa nắng nóng. “Nếu đốt đầu hướng gió, nguy cơ cháy lan, cháy lớn rất cao. Đốt rác hay đốt cỏ phải tạo ranh cản lửa, khoanh vùng giới hạn từng khu vực để tiện kiểm soát, tránh cháy lan sang các công trình hoặc nhà dân xung quanh” - Thượng tá Kháng nói.

Cũng theo Thượng tá Kháng, khi cần thiết phải đốt rác, người dân cần lưu ý ba điều. Thứ nhất, khi đốt cỏ hay rác phải chuẩn bị bình chữa cháy, vòi nước bên cạnh. Đề phòng trường hợp nếu không may xảy ra sự cố cháy lan có thể xử lý kịp thời. Phải gom cỏ, rác vào vị trí cách xa vật liệu dễ cháy khác.

Trong thời gian đốt rác, tuyệt đối không được bỏ đi nơi khác hay đi làm việc khác. Bởi lửa bén rất nhanh, đặc biệt là khi gặp gió, khả năng gây cháy lan, cháy lớn, cháy sang nhà hàng xóm rất cao. Nhiều người có thói quen vừa đốt rác vừa làm kết hợp nhiều công việc, đốt rác rồi để đó vào nhà lau dọn vệ sinh…, khi phát hiện lửa bùng lên thì đã muộn.

Thứ hai, nếu đốt rác nên đốt ít, đốt nhỏ, đốt theo từng đợt để đảm bảo có thể khống chế được lửa, không để lửa bén lan rộng gây cháy lan, cháy lớn.

Thứ ba, đốt xong rác phải dập tắt hoàn toàn, đảm bảo không còn lửa tàn, muội than bùng lên nếu gặp chất gây cháy hoặc gió. Đó là lý do khi về nhà dựng xe, cũng cần để ý có đang dựng xe ngay trên đống rác hay kế đống rác không, nếu có phải dọn sạch mới đậu xe.

“Sau tết, người dân cũng thường dọn dẹp nhà cửa, gom rác thải ra đường hoặc góc trống để đốt. Thấy nhà này đốt, nhà kia cũng đổ chồng lên, tàn lửa ở dưới vẫn còn cháy âm ỉ, lửa rất dễ bùng phát. Đã có không ít trường hợp đốt rác cháy lan, cháy luôn cả nhà người khác” - một lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm trong công tác khám nghiệm hiện trường cháy nổ chia sẻ.

Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng khuyến cáo tuyệt đối không được vứt tàn thuốc, thuốc hút dở lên đống rác, phế liệu, những chất liệu dễ cháy như giấy, vải, lá cây khô… Thực tế, chỉ cần mồi lửa nhỏ như một mẩu tàn thuốc thôi cũng có thể đốt cả khu rừng.