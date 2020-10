Tiền điện tăng sốc: Đồng hồ điện vẫn chạy đúng

Những thói quen có thể làm hao phí điện Nhiều người có thói quen thường xuyên bật/ tắt máy lạnh liên tục khi ra vào phòng. Đây là hành động tưởng tiết kiệm nhưng lại làm hao phí điện nhiều hơn. Mỗi lần bật/tắt máy lạnh sẽ phải mất một lượng 1%-3% tổng điện năng sử dụng để khởi động lại. Do đó, người dùng nên điều chỉnh máy ở nhiệt độ phù hợp từ 25 độ đến 27 độ C để hơi lạnh lan tỏa khắp phòng mà vẫn bảo đảm được sức khỏe và tiết kiệm. Tương tự, với tủ lạnh, người dùng cũng không nên thường xuyên rút điện nguồn nếu phải ra khỏi nhà vài ngày. Đối với các thiết bị điện, người dùng nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất về thời gian bảo trì. Thay mới các bộ phận bị hư hỏng hoặc quá tuổi thọ. Với máy lạnh, điều hòa… cần vệ sinh để đạt hiệu suất cao, đồng thời tránh hư hỏng do bám bụi bẩn lâu ngày. Đây cũng là cách tiết kiệm điện. GS-TS LÊ TIẾN THƯỜNG, giảng viên Khoa điện - điện tử,

ĐH Bách khoa TP.HCM