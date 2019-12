Không liên lạc được với chủ cũ, làm sao sang tên xe?

Đầu năm 2018, tôi có mua lại xe cũ của một người được bạn bè giới thiệu. Hiện giấy tờ xe vẫn đứng tên của chủ cũ, giờ tôi muốn muốn liên lạc lại với chủ cũ để sang tên xe, tuy nhiên tôi không liên lạc được với người đó. Đến nhà thì người bán đã chuyển đi nơi khác. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có sang tên xe được không, thủ tục thế nào?

Bạn đọc Tùng Thanh (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 24 Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe nêu rõ thủ tục giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

Trường hợp đăng ký xe trong cùng tỉnh

Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:



- Giấy khai đăng ký sang tên xe, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.



- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.



- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.



- Giấy chứng nhận đăng ký xe, di chuyển xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên (theo mẫu).



Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:



- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.



- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.



- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu).

Trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác

Trường hợp này tương tự thủ tục khi đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tuy nhiên người đi đăng ký sang tên xe cần khai hai giấy đăng ký xe, di chuyển xe (theo mẫu).

Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến



Hồ sơ bao gồm:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).



- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) và phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.



- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Do đó, dù không liên lạc được với chủ xe cũ đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng bạn vẫn có thể làm thủ tục sang tên trên giấy tờ.