Ban Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đối thoại với 300 công an xã

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động, bố trí 732 cán bộ công an chính quy về công tác tại công an 130 xã, thị trấn thuộc tỉnh.

Chiều ngày 10-7, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 300 công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên trong Ban giám đốc. Dự hội nghị còn có hàng trăm Trưởng công an xã, thị trấn, lực lượng công an xã và công an viên.

Theo Công an tỉnh, tính đến ngày 15-6-2023, Công an tỉnh đã điều động, bố trí 732 cán bộ công an chính quy công tác tại công an 130 xã, thị trấn thuộc tỉnh (trong đó có 65,4% có trình độ đại học trở lên, 34,2% có trình độ cao đẳng, trung học).

Tuy lực lượng còn khá mỏng, địa bàn rộng, nhưng với quyết tâm cao lực lượng Công an xã, thị trấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ trong vòng 3 năm qua, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy xử lý hơn 3.550 vụ phạm pháp hình sự, tiếp nhận hơn 5.420 tin báo, tố giác về tội phạm và xử lý 4.470 vụ việc liên quan đến ANTT và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp khởi tố 3.442 vụ, tham mưu, xử lý hành chính 2.857 vụ…

Trong công tác triển khai hai dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp, quản lý thẻ CCCD và Đề án 06 của Chính phủ, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của hai dự án.

Tại buổi đối thoại, Ban giám đốc Công an tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến phản ảnh của trưởng công an các xã, thị trấn về các bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tập trung xung quanh các chế độ, chính sách, phụ cấp, thiết bị, công cụ để phục vụ cho công tác thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an ở địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhận nhiều ý kiến cũng phản ảnh về các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của lực lượng công an xã trong việc tiếp nhận, xử lý vụ việc ở cơ sở như: các vi phạm về môi trường, xử lý tin báo tố giác tội phạm...

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã giải đáp các kiến nghị, vướng mắc; đồng thời đưa ra một số giải pháp để tiếp tục hỗ trợ lực lượng công an xã, thị trấn nhằm đảm bảo các quyền lợi cho lực lượng cơ sở để yên tâm công tác.

Dịp này, một số cán bộ công an xã, thị trấn có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đã được Công an tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức biểu dương những đóng góp của lực lượng công an xã, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh khẩn trương rà soát những khó khăn của lực lượng công an xã để kịp thời giải quyết và cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất....

VŨ HỘI