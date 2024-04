Bản tin nhân sự: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành 20/04/2024 06:55

(PLO)- Ông Võ Ngọc Quốc Thuận làm giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM; ông Nguyễn Cao Tài làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Nguyễn Thành Bông làm phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An... là những nhân sự được điều động, bổ nhiệm vị trí mới trong tuần qua

Trong tuần qua, nhiều nhân sự ở các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Bình, Long An… được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ mới.

Tại TP.HCM: Sáng 19-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Bí thư Quận uỷ quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận giữ chức giám đốc Sở Nội vụ; đồng thời phân công giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026, kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Nội vụ cho ông Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, 57 tuổi, quê Quảng Nam. Ông có trình độ là Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thuận từng giữ chức vụ bí thư Quận ủy quận 8; bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM; bí thư Quận ủy quận Bình Tân, phó bí thư Quận ủy Gò Vấp…

Tại Đồng Nai: Chiều 17-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về việc nghỉ hưu từ 1-7-2024 với ông Nguyễn Tấn Phước, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu và ông Phạm Nguyễn Hoài Phương, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Điều động ông Nguyễn Cao Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Luân chuyển bà Lý Hậu Hồng Lê, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đến công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 15-4 để UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Đỗ Thanh Bình (bìa phải), Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trao quyết định cho tân Bí thư TP Phú Quốc Lê Quốc Anh. Ảnh: HOÀNG HỮU

Tại Kiên Giang: Chiều 16-4, Tỉnh ủy Kiên Giang đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường, Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng thời, điều động, chỉ định ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quốc Anh (52 tuổi, quê An Giang). Trước đó, ông từng kinh qua các chức vụ giám đốc Sở Xây dựng; bí thư, chủ tịch UBND TP Hà Tiên; phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, chiều 15-4, Sở Y tế Kiên Giang cũng đã công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Đại tá, bác sĩ CKII Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ là hai năm kể từ ngày 15-4.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An trao quyết định cho tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Thành Bông, chiều 15-4. Ảnh: HD

Tại Long An: Chiều 15-4, VKSND tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Bông, Viện trưởng VKSND huyện Đức Hòa giữ chức phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày 16-4.

Ông Nguyễn Thành Bông (43 tuổi). Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, ông từng giữ các chức vụ như Phó Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh; phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND huyện Đức Hòa.

Tại Lâm Đồng: Chiều 17-4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, 52 tuổi, nguyên Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng từ ngày 17-4.

Tại Quảng Bình: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên Lực, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Lực 49 tuổi, thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Nguyễn Nguyên Lực từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng có quyết định bổ nhiệm ông Diệp Tùng Lâm, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ngoài ra, tại hội nghị lần thứ 24 (hội nghị bất thường) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh chiều 15-4, ông Phạm Trung Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, đã được bầu làm Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (bên trái) trao quyết định điều động, phân công ông Cao Ngọc Tuấn giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quảng Ninh: Ông Cao Ngọc Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được điều động, phân công đến nhận công tác tại Đảng bộ thị xã Quảng Yên và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ, Trưởng phòng theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm bà Nguyễn Huyền Anh, phó giám đốc phụ trách Sở Du lịch giữ chức giám đốc sở này.

Bà Mai Lê Hoa, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Văn Hưng, Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Tại Lào Cai: Giám đốc Công an tỉnh này đã có quyết định về việc Thượng tá Nguyễn Trung Hoài thôi giữ chức vụ trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (C03) đến nhận và giữ chức vụ trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai;

Thượng tá Trần Minh Hoạch thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đến nhận và giữ chức vụ trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Đồng thời, giao Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phụ trách đơn vị này.