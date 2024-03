Tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự ở TP.HCM, Bình Thuận, Bắc Ninh 31/03/2024 16:11

Tại Hà Nội: Ngày 25-3, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Lê Hải Bình, 47 tuổi, quê tại Hải Phòng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Hải Bình kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao như Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Bình Thuận: Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định chuẩn y kết quả của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân ngữ văn Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng: Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; đồng thời bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu cho Đại tá Lê Xuân Thuân.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh 56 tuổi, quê ở Bắc Giang. Trước đó ông từng kinh qua các chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 2; Tư lệnh Quân đoàn 2; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Tại Bắc Ninh: Ngày 29-3, tại Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX đã bầu ông Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Huy Phương (thứ 2 từ trái qua) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định về việc chỉ định ông Trần Huy Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Huy Phương 43 tuổi, quê ở Hà Nam. Ông từng kinh qua các vị trí công tác là chuyên viên, kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại TP.HCM: Ngày 28-3, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 2-4.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn 49 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tại Đắk Nông: Tại kỳ họp chuyên đề thứ 9 hôm 29-3, HĐND tỉnh Đắk Nông đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh này.

Cuối năm 2023, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (48 tuổi, quê Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Sau đó, Ban Bí thư chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Thanh Hóa: Ngày 26-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1-4.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: VOV

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, 47 tuổi; trước đó ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng phòng Tham mưu; Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Thanh Hóa, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại Lai Châu: Công an tỉnh Lai Châu đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng, Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, chiều 25-3.