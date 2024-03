Bổ nhiệm, điều động hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành

Trong tuần qua, hàng loạt nhân sự các bộ, ngành, địa phương đã được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm... đảm nhận các vị trí mới.

Tại Vĩnh Phúc: Sáng 18-3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Văn An (53 tuổi, quê xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế học, cử nhân lý luận chính trị.

Tại Bình Thuận: Hôm 20-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giao ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành công việc của Tỉnh ủy đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Ông Nguyễn Hoài Anh 47 tuổi; trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị.

Tại TP.HCM: Sáng 21-3, tại UBND TP, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP.HCM.

Bà Đinh Thị Thu 52 tuổi, quê ở TP Hà Nội. Bà có trình độ cử nhân Luật, Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quảng Ngãi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho đến khi chức danh Chủ tịch UBND tỉnh được kiện toàn.

UBND tỉnh này cũng đã có quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu Thuỷ, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT giữ chức Phó Giám đốc Sở này. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23-3.

Bổ nhiệm bà Đức Thị Thuỷ, Phụ trách Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh này. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-4.

Ông Đàm Minh Lễ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, được giao phụ trách, điều hành Ban này đến khi cấp thẩm quyền kiện toàn chức danh Trưởng Ban…

Tại Vĩnh Long: Ngày 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc điều động và bổ nhiệm ông Hồ Văn Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Luân chuyển ông Trần Ngọc Bá Nhân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Huyện ủy Long Hồ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Thanh Cần, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh được điều động đến công tác tại HĐND tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn, bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

Tại Hậu Giang: Ngày 20-3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quyết định cho ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Vị Thanh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh; thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vị Thanh. Đồng thời, điều động, chỉ định ông Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Huỳnh Thanh Phong, 42 tuổi, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng trong ngày 20-3, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Sở TN&MT giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành giữ chức Giám đốc Sở TN&MT.

Tại Bạc Liêu: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định điều động, bổ nhiệm ông Từ Minh Phúc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; phân công ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã có nghị quyết về bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ QH. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Bà Trần Thị Nhị Hà, 51 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Bà có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Y học, Bác sĩ đa khoa, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; cao cấp lý luận chính trị. Hiện bà đang là đại biểu QH khóa XV thuộc đoàn đại biểu QH TP Hà Nội.

Từ trái qua phải, ông Trịnh Xuân An, bà Trần Thị Nhị Hà và ông Cao Mạnh Linh. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ QH cũng đã có các quyết định phê chuẩn ông Trịnh Xuân An (42 tuổi), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khóa XV; phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh (42 tuổi), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của QH khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH khóa XV.

. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 8-4.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp 55 tuổi, quê ở Ninh Bình, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hệ thống thông tin, Kỹ sư Công trình thủy điện (Đại học Thủy lợi). Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Hiệp làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn. Ảnh: VGP

. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam-PVN) hôm 20-3 đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định chỉ định, bổ nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Lê Ngọc Sơn.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972. Trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Đánh giá và quản lý mỏ dầu khí; Kĩ sư Công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn có quá trình công tác gần 30 năm trong ngành Dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Ngọc Sơn từng giữ chức vụ Trưởng ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phụ trách lĩnh vực E&P.